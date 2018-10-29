FİNANS

Türk fındığı ve çayı Paris'te tanıtıldı

FİNANS HABERLERİ  | 29.10.2018 15:07 | Son Güncelleme

Uluslararası gıda fuarı SIAL Paris'e katılan Doğu Karadenizli ihracatçı firmalar, Türk fındığı ve çayının tanıtımını yaptı - DKİB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Hamdi Gürdoğan: - "Fuarda yoğun olarak fındık alım talebinde bulunan alıcı firmalar, birliğimiz üyesi fındık ihracatçısı firmalara yönlendirildi"

Doğu Karadeniz'de faaliyet gösteren ihracatçı firmalar, uluslararası gıda fuarı SIAL Paris'te Türk fındığı ve çayını tanıttı.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Hamdi Gürdoğan, yaptığı yazılı açıklamada, 21-25 Ekim tarihlerinde düzenlenen Avrupa'nın önde gelen gıda fuarlarından SIAL Paris'e Türkiye'nin önemli gıda firmalarının katıldığını belirtti.

Doğu Karadeniz'e ait ürünlerin bölgedeki firmaların katılımıyla fuarda tanıtıldığını ifade eden Gürdoğan, 300 bin kişinin ziyaret ettiği fuarda ithalatçılarla görüşmeler yapıldığını vurguladı.

Gürdoğan, tanıtılan ürünlerin başında fındık ve çayın geldiğine dikkati çekerek, "Fuarda yoğun olarak fındık alım talebinde bulunan alıcı firmalar, birliğimiz üyesi fındık ihracatçısı firmalara yönlendirildi. İhracatımızın artması ve gelişmesinde çok önemli katkısı olan fuar organizasyonlarına birlik olarak katılım sağlayarak bölge firmalarımızın alternatif pazarlara ve yeni pazarlara yönelmeleri konusuna ağırlık veriyoruz." ifadesini kullandı.

- "Yoğun talep bizleri ümitlendiriyor"

Son yıllarda dünya gıda pazarında önemli gelişmeler yaşandığına işaret eden Gürdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Doğu Karadeniz bölgesinde faaliyet gösteren firmalarımızın da bu trendleri dikkate alarak tüm ülkelerdeki tüketici alışkanlıklarına ve tercihlerine uygun ürün üretimi yapmasıyla firmalar, çok daha kolaylıkla ihracat şansı yakalayarak yurt dışı piyasalara açılım sağlayacaklar. Özellikle Trabzon'un tarımsal değeri olan fındık konusunda Avrupa ülkelerindeki alıcılardan gelen yoğun talep bizleri ümitlendiriyor. Geleneksel alıcılar dışında sektörde yeni yeni alıcı firmaların çıkması fındık ihracatımız açısından önemlidir. Bu durumu DKİB üyesi fındık ihracatçısı firmalarla değerlendirerek, bu alıcılarla sıkı temas halinde olarak ve bu firmaları da alım heyeti kapsamında Trabzon'a davet ederek ihracatçı firmalarla ayrıca görüşme sağlayacağız."

PARTNERBu ülkeleri mutlaka görünBu ülkeleri mutlaka görün
ASELSAN Genel Müdürü Görgün: Dünya savunma harcamaları 1,7 trilyon dolara ulaştıASELSAN Genel Müdürü Görgün: Dünya savunma harcamaları 1,7 trilyon dolara ulaştı
Bodrum kattaki atölye, 90 ülkeye ihracat yapan fabrika olduBodrum kattaki atölye, 90 ülkeye ihracat yapan fabrika oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ahmet Hamdi Gürdoğan çay DKİB fındık

En Çok Okunan Haberler

Engiç Ardıç yazdı: Yağ çekmiyorum, yeni havaalanının ismi 'Recep Tayyip Erdoğan' olmalıdır

Engiç Ardıç yazdı: Yağ çekmiyorum, yeni havaalanının ismi 'Recep Tayyip Erdoğan' olmalıdır

O Ses Türkiye'ye Azeri yarışmacı Naz Dej damga vurdu! Hadise'yi kızdıran 'güzellik' polemiği

O Ses Türkiye'ye Azeri yarışmacı Naz Dej damga vurdu! Hadise'yi kızdıran 'güzellik' polemiği

İstanbul'daki 3. havalimanı açılışı bugün!

İstanbul'daki 3. havalimanı açılışı bugün!

Isparta'da üretildi! Altın biberon ve emzik büyük talep görüyor

Isparta'da üretildi! Altın biberon ve emzik büyük talep görüyor

2019'da sosyal yardımlardan kimler ne kadar pay alacak?

2019'da sosyal yardımlardan kimler ne kadar pay alacak?

Adana'da sedir mantarını hem satıyor, hem de tüketiyorlar

Adana'da sedir mantarını hem satıyor, hem de tüketiyorlar

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Bakanlıktan çok önemli uyarı! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

Bakanlıktan çok önemli uyarı! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan İstanbul'a metro müjdesi

İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan İstanbul'a metro müjdesi

Ticaret Bakanlığı ekmek zammını durdurdu

Ticaret Bakanlığı ekmek zammını durdurdu

Crate and Barrel, Türkiye faaliyetini sonlandırıyor

Crate and Barrel, Türkiye faaliyetini sonlandırıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan McKinsey açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan McKinsey açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ASELSAN Genel Müdürü Görgün: Dünya savunma harcamaları 1,7 trilyon dolara ulaştı

ASELSAN Genel Müdürü Görgün: Dünya savunma harcamaları 1,7 trilyon dolara ulaştı

Bodrum kattaki atölye, 90 ülkeye ihracat yapan fabrika oldu

Bodrum kattaki atölye, 90 ülkeye ihracat yapan fabrika oldu

Enflasyonla Mücadeleye General Mobile’dan destek

Enflasyonla Mücadeleye General Mobile’dan destek

Kazdağları'nda zeytin sineği ürünlerin yüzde 80'ine zarar verdi

Kazdağları'nda zeytin sineği ürünlerin yüzde 80'ine zarar verdi

Sektörün en ağır fuarında 20 milyon dolarlık satış

Sektörün en ağır fuarında 20 milyon dolarlık satış

'Yatak ve giyinme odası' konsepti Arapların gözdesi oldu

'Yatak ve giyinme odası' konsepti Arapların gözdesi oldu

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.