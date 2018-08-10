FİNANS

"Türk fındığının geleceği kaliteye bağlı"

FİNANS HABERLERİ  | 10.08.2018 11:23 | Son Güncelleme

Ali YAZAN ULUBEY/ORDU,( DHA) - FINDIK kalitesini ve verimi artırmak için Karadeniz bölgesine faaliyet gösteren Ferrero Fındık, örnek bahçede üreticilerle bir araya geldi.

Ali YAZAN ULUBEY/ORDU,( DHA) - FINDIK kalitesini ve verimi artırmak için Karadeniz bölgesine faaliyet gösteren Ferrero Fındık, örnek bahçede üreticilerle bir araya geldi. Toplantıda 'İyi Tarım' uygulamalarına yönelik üreticilere bilgi verildi. Yetkililer, Türk fındığının geleceğinin kaliteye bağlı olduğuna dikkat çekerek, projeyle birlikte fındıktaki kalitenin ve verimin artığını söyledi. Ferrero Kurumsal İlişkiler ve İletişim Direktörü Yasemin Taşkın, Değerli Tarım Uygulamaları ile verimliliği, özellikle de kaliteyi artırmayı hedeflediklerini dile getirdi. Türk fındığının durumunun geleceğe bağlı olduğunu kaydeden Taşkın, "Ferrero’nun ana amacı tarım reformuna katkıda bulunmak, üretimde kalite ve verimliliği arttırarak dünya fındık piyasasında Türkiye’yi daha rekabetçi hale getirmek. Ayrıca doğru tekniklerin kullanılmasını teşvik ederek çiftçinin kazancını arttırmak" dedi. Değerli Tarım Projesi kapsamında fındık dikim sahalarında verimin ve kalitenin artması için Ar-Ge çalışmaları yapan Ferero, Ordu Ulubey'deki örnek bahçede fındık üreticileriyle bir araya gelerek bilgi verdi. Değerli Tarım Projesi'nin fındıkta verimi artırdığını söyleyen Taşkın, "Son birkaç yıldır projede çalışan 60 arkadaşımız, Karadeniz'de çiftçilerimize İyi Tarım uygulamalarını gösteriyor. Bahçelerde 'İyi Tarım' için nasıl gübreleme yapılacağı öğretiliyor. Özellikle damla sulama ile yapılan gübrelemeden çok iyi sonuçlar elde ettik. Geçen yıl kaliteli fındığa yüzde 30 daha fazla ödeme yapmıştık. Bu yıl da kaliteli fındığa daha iyi fiyat veriyoruz" ifadelerini kullandı. "KALİTENİN ARTMASINA DESTEK OLMAK İSTİYORUZ" İyi tarım uygulanan bir bahçeden dönümde 420 kilo fındık alındığını belirten Taşkın, "Budama konusunda, hem dip hem de yaprak budama yapan üreticiler, gerçekten verim ve kalitede büyük bir artış gözlemledi. Bunu uygulama kapsamında dönümde 400 kilonun üzerine çıkan bahçelerimiz var. Fındık üretiminde Türkiye ortalaması dekar başına 70-80 kiloyken, 400 kilolara yaklaşmak ve bunun üzerine çıkmak yeni bir dönemin başladığını da gösteriyor. Bizim yapmak istediğimiz Türk fındığında kalitenin artmasına destek olmak. Bunu da çiftçiyi güçlü bir şekilde desteklemek lazım" diye konuştu. "FINDIK BİZİM İÇİN OLMAZSA OLMAZ" Ferrero için fındığın olmazsa olmaz olduğunu aktaran Taşkın, "2-3 yıl önce projeye yeni başlarken çiftçi arıyorduk. Bugün artık çiftçiler bizi arıyor. Karadeniz'in farklı yerlerinden bizden kendi üretimleri için destek istiyorlar. Bizde canla başla seve seve bunu yapıyoruz. Kaliteli fındık olunca verim de arkasından geliyor. Önümüzdeki dönemde gerek Ferrero'nun gerekse dünyanın kaliteli fındığa ihtiyacı var. Ferrero için fındık olmazsa olmaz ve çok önem verdiğimiz bir değer. O yüzden kalite ve verimin artması son derece pozitif bir gelişme olacak. Bu bir kazan kazan projesi. Elbette ki Ferrero'nun kaliteli fındığa ihtiyacı var. Ama Türk çiftçisinin de kaliteli fındığı üretmeye ihtiyacı var. Dolayısıyla bir kader ortaklığı var. Karadeniz çiftçisi bizi anladı ve bizimle beraber" diye konuştu. "19 BİN 500 FARKLI ÇİFTÇİYE ULAŞTIK" Örnek bahçelerde diğer bahçelere göre yüzde 30'luk verim artışı olduğunu söyleyen Ferrero Değerli Tarım Direktörü Ersin Arısoy ise, "Bizim için rakamsal değerler son derece önemli, hasat devam ediyor. Bir tane örnek bahçemizden 420 kilogram fındık alındı. O bahçe bundan 3-4 sene önce 60-70 kilogram fındık veren bir bahçeydi. Diğer bahçelerde hasat hala 60-70 kilolarda ise daha gidecek çok yolumuz var. 2017 yılından bu yana 19 bin 500 farklı çiftçiye ulaştık. Bu çiftçilere 75 bin ziyaret yaptık. Takip edilen arazilerin büyüklüğü ise 55 bin hektar. 121 kişilik organizasyonun 110'u hep arazide. Model bahçelerimiz etrafındaki bahçelere göre yüzde 30 bir verim artışı sağladı. Yüzde 4'lük bir randıman farkımız vardı. Bu sene diğer bahçelere oranlar kalite verimde farklılıklar göreceğiz" dedi.

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