"Türk firmaları Arnavutluk'un refahına katkı sağlamaya devam edecek"

TİRAN (AA) - Arnavutluk-Türkiye Ticaret ve Sanayi Odasınca (ATTSO) Arnavutluk’ta iş yapmanın zorlukları ve ortamı ile ilgili yapılan anketin sonuçları açıklandı.

ATTSO'nun 4'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programa, Arnavutluk ile Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin yanı sıra Arnavutluk Başbakan Yardımcısı Senida Mesi, Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük, ATTSO Başkanı Seyhan Pencablıgil ile diğer davetliler katıldı.

Büyükelçi Yörük, konuşmasında, araştırmanın Arnavutluk ekonomisinin mevcut durumu ve yatırım ortamına ilişkin çok önemli sonuçlar içerdiğini söyledi.

Sonucun Türk firmalarının Arnavutluk'un ekonomisine ve geleceğine güven duyduklarını gösterdiğini belirten Yörük, "Firmalarımız Arnavutluk'ta yatırım yapmaya, Arnavutluk'un refahına katkı sağlamaya devam edeceklerini bu araştırma vesilesiyle bir kez daha ifade etmişlerdir." diye konuştu.

İki ülke ekonomik ve ticari ilişkilerinin son yıllarda gelişmekte olduğunu vurgulayan Yörük, Türk firmalarının yaptıkları fiziki yatırımlarının yanı sıra kıymeti parayla ölçülemeyecek bilgi birikimlerini piyasa ve işletme tecrübelerini Arnavutluk halkı ve iş dünyasıyla da paylaşmakta olduklarını belirtti.