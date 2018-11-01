"Türk firmaları Cezayir'in kalkınması için yatırım yapıyor"

AYŞENUR SAĞLAM/ ERDAL ÇELİKEL - Türkiye'nin Afrika'daki en büyük ticari ortaklarından olan Cezayir, yaklaşık 1 milyar dolarla Türkiye'nin en fazla dış ticaret fazlası verdiği ülkeler arasında yer alıyor.

AA muhabirinin Ticaret Bakanlığı verilerinden yaptığı derlemeye göre, Cezayir, son dönemde Avrupa pazarında yaşanan daralma ve Arap ülkelerinde meydana gelen toplumsal olaylar sonucunda Türkiye'nin dış ticaretinde önemini giderek artırdı. Cezayir, 2000'li yılların başından itibaren siyasi istikrarın sağlanması ve enerji ürünlerinin fiyatlarındaki artış sayesinde güçlenen ekonomisiyle Afrika kıtasının önemli pazarlarından birisi konumuna yükseldi.

Türkiye ile Cezayir arasındaki ticarette 2005 yılına kadar Cezayir lehine seyreden dış ticaret dengesi, Cezayir'e yapılan ihracatın düzenli olarak artmasıyla, 2006 sonrasında Türkiye lehine fazla vermeye başladı. Cezayir, geçen yıl 946 milyon dolarla Türkiye'nin en fazla dış ticaret fazlası verdiği ülkeler arasında yer aldı.

Türkiye'nin Cezayir'e ihracatı geçen yıl 1,7 milyar dolar, ithalatı ise 766 milyon dolar olarak gerçekleşti. Böylece iki ülke arasındaki dış ticaret hacmi 2017'de 2,5 milyar dolar olarak belirlendi.