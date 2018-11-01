FİNANS

"Türk firmaları Cezayir'in kalkınması için yatırım yapıyor"

FİNANS HABERLERİ  | 01.11.2018 11:06 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Cezayir'e ihracatı geçen yıl 1,7 milyar dolar, ithalatı ise 766 milyon dolar olarak gerçekleşti - DEİK Türkiye-Cezayir İş Konseyi Başkanı Fuat Tosyalı: - "Cezayir'de faaliyet gösteren binden fazla Türk firması ülkenin kalkınması ve gelişmesi için yatırım yapıyor" - "Cezayir'de üretime dönük yatırım yapanlar her zaman kazanmıştır"

AYŞENUR SAĞLAM/ ERDAL ÇELİKEL - Türkiye'nin Afrika'daki en büyük ticari ortaklarından olan Cezayir, yaklaşık 1 milyar dolarla Türkiye'nin en fazla dış ticaret fazlası verdiği ülkeler arasında yer alıyor.

AA muhabirinin Ticaret Bakanlığı verilerinden yaptığı derlemeye göre, Cezayir, son dönemde Avrupa pazarında yaşanan daralma ve Arap ülkelerinde meydana gelen toplumsal olaylar sonucunda Türkiye'nin dış ticaretinde önemini giderek artırdı. Cezayir, 2000'li yılların başından itibaren siyasi istikrarın sağlanması ve enerji ürünlerinin fiyatlarındaki artış sayesinde güçlenen ekonomisiyle Afrika kıtasının önemli pazarlarından birisi konumuna yükseldi.

Türkiye ile Cezayir arasındaki ticarette 2005 yılına kadar Cezayir lehine seyreden dış ticaret dengesi, Cezayir'e yapılan ihracatın düzenli olarak artmasıyla, 2006 sonrasında Türkiye lehine fazla vermeye başladı. Cezayir, geçen yıl 946 milyon dolarla Türkiye'nin en fazla dış ticaret fazlası verdiği ülkeler arasında yer aldı.

Türkiye'nin Cezayir'e ihracatı geçen yıl 1,7 milyar dolar, ithalatı ise 766 milyon dolar olarak gerçekleşti. Böylece iki ülke arasındaki dış ticaret hacmi 2017'de 2,5 milyar dolar olarak belirlendi.

Cezayir'de ihraç edilen ürünler arasında demir veya çelikten inşaat ve inşaat aksamı, hazır giyim, buzdolapları, dondurucular, maden işleme makineleri, karayolu taşıtları için aksam ve parçalar, kablolar, mobilyalar, iş makineleri, demir veya çelikten soba ve ocaklar, borular, iç giyim ve halıların ilk sıralarda yer aldığı görüldü.

Türkiye'nin Cezayir'den ithalatında ise petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar, petrol yağları, amonyak, hurda gemi, asiklik alkoller, hidrojen ve şeker gibi ürünler başı çekti.

- Türk müteahhitler önemli projelere imza atıyor

Türk müteahhitlerinin önemli projelere imza attığı Kuzey Afrika coğrafyasında bulunan Cezayir'de, 2016 itibarıyla inşaat firmaları 13,6 milyar dolar tutarında 295 proje üstlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batı Afrika ülkeleriyle siyasi ve ekonomik ilişkilerin güçlendirilerek ticaretin dengeli şekilde artırılması hedefiyle, bu yılın başında iş adamlarının da yer aldığı bir heyetle Cezayir, Moritanya ve Senegal'e resmi ziyaret gerçekleştirmişti.

- "Cezayir, Afrika'nın Avrupa'ya açılan kapısı"

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Cezayir İş Konseyi Başkanı Fuat Tosyalı, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Türk iş adamlarının Cezayir'e ilgisinin artarak devam ettiğini söyledi.

Cezayir'de çeşitli dallarda faaliyet gösteren binden fazla Türk firmasının bu ülkenin kalkınması ve gelişmesi adına yatırım yaptığını dile getiren Tosyalı, "İki ülke arasındaki ekonomik ve siyasi ilişkiler olumlu anlamda gelişiyor. Tarihi bağlarımız olan bu ülkeyle ilişkilerimizin daha da gelişmesinden yanayız." dedi.

Cezayir'in, Afrika'nın Avrupa'ya açılan kapısı olduğunun altını çizen Tosyalı, "Cezayir'de üretime dönük yatırım yapanlar her zaman kazanmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

TÜİK verilerine göre Türkiye-Cezayir dış ticaret değerleri (milyon dolar) şöyle:

YıllarİhracatİthalatHacimDenge20081.6141.5883.2012620091.7777692.5461.00820101.5051.0682.57343620111.4711.1502.62132020121.8139252.73788920132.0037142.7171.28920142.0839213.0041.16220151.8267412.5661.08520161.7374642.2011.27320171.713 7662.479 946

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Anahtar Kelimeler:
Afrika Cezayir dış ticaret

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