FİNANS

Türk firmaları Endonezya Savunma Fuarı'nda boy gösterecek

FİNANS HABERLERİ  | 06.11.2018 13:14 | Son Güncelleme

Fuara ASELSAN, ROKETSAN, FNSS Savunma Sistemleri AŞ, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ/TAI) ve MKEK gibi Türk savunma sanayisinin önde gelen firmaları katılım sağlayacak

CAKARTA (AA) - Türk savunma sanayisinin önde gelen firmaları, Endonezya Savunma Fuarı'na katılacak.

Endonezya Savunma Bakanlığının ev sahipliğinde Cakarta Uluslararası Fuar alanında düzenlenecek 8. Uluslararası Endonezya Savunma Fuarı (Indo Defence Expo) yarın başlayacak.

Güneydoğu Asya'nın en büyük savunma fuarı olacak organizasyonda, ASELSAN, ROKETSAN, FNSS Savunma Sistemleri AŞ, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ/TAI) ve Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) gibi Türk savunma sanayisinin önde gelen 20 kadar firması fuarda yerini alacak.

Yarınki açılış törenine, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu ve Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Serdar Demirel'in katılması bekleniyor.

Her iki yılda bir düzenlenen fuarda bu yıl, 59 ülkeden 867 firma kara, hava, deniz ve güvenlik alanında ürünlerini tanıtacak.

Birçok ülkeden savunma bakanı ve bakan yardımcılarının yanı sıra üst düzey yetkililerin de katılacağı fuar, 10 Kasım'a kadar sürecek.

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Anahtar Kelimeler:
Cakarta Endonezya savunma fuarı Türk firmaları

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