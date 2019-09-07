Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), otomotiv ihracatında Türkiye için önemli pazarların başında gelen Rusya'nın başkenti Moskova'da, en önemli ağır vasıta ve ticari araç fuarlarından biri olan Uluslararası Ticari Araçlar, Yedekparça ve Servis Ekipmanları İhtisas Fuarı'na (Comtrans 2019) katıldı.

Uludağ İhracatçı Birliklerinden (UİB) yapılan açıklamaya göre, OİB aracılığıyla, 2-7 Eylül'de gerçekleştirilen fuara katılan 10 Türk firması, Rusya'nın yılda 23,6 milyar dolar seviyesine ulaşan otomotiv ithalatından daha fazla pay almak için ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi.

Firmalar, otomotivde bu yıl için Rusya'ya 500 milyon dolarlık ihracat hedefine ulaşabilmek amacıyla ağır vasıta ve ticari araçlara yönelik her türlü parça, ekipman, aksesuar ve tamir bakım ürünlerinin sergilendiği fuarda, iş birliği ve tanıtım faaliyetleri yaptı.

Fuarda, hava filtrelerinden yağ ve yakıt filtrelerine, debriyaj sistemlerinden direksiyon ve süspansiyon sistemlerine, fren balatalarından motor soğutma radyatörlerine kadar en yeni ürünlerin sergilendiği Türk firmalarının stantları, katılımcılardan büyük ilgi gördü.

Öte yandan Rusya'nın otomotiv ithalatı 2018 yılında 23,6 milyar dolar olurken, Türkiye'nin Rusya'ya yaptığı otomotiv ihracatı 2018 yılında da 454 milyon dolar olarak gerçekleşti. Türkiye'nin Rusya'ya otomotiv ihracatının 2019 yılında 500 milyon doların üzerine çıkartılması hedefleniyor.

