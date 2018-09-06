"Türk firmalarının PPP deneyimi Romanya için önemli model"

İSTANBUL (AA) - Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye - Romanya İş Konseyi, Romanya Ticaret ve Sanayi Odası (CCIR) ve Romanya Türk İşadamları Derneği (TİAD) iş birliğiyle hayata geçirilen "Romanya-Türkiye Ekonomi Forumu ve Kamu-Özel Sektör Ortaklığı (PPP) Toplantısı" Romanya'nın başkenti Bükreş'te gerçekleştirildi.
DEİK'ten yapılan açıklamaya göre, Romanya - Türkiye Ekonomi Forumu'na, Bükreş Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, Romanya Ticaret ve İş Geliştirme Müsteşarı Paula Pîrvanescu, Romanya Hükümet Temsilcisi Darius Valcov, Romanya Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Mihai Daraban, DEİK Başkanı Nail Olpak, DEİK/ Türkiye- Romanya İş Konseyi Başkanı Ömer Süsli, TİAD, MÜSİAD, Romanya Türk Yatırım Derneği Başkanı Nazmi Doğan, DTİK Başkanı ve Üyeleri, TOBB, Türkiye ve Romanya iş dünyasının temsilcileri katıldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen DEİK Başkanı Nail Olpak, Romanya ve Türkiye'nin, kültürel ve tarihsel bağlarının oldukça güçlü iki komşu Balkan ülkesi olduğunu belirterek, "Karadeniz komşumuz Romanya'yla bölgemizin sunduğu tüm imkanları birlikte değerlendirmek, ortak hedefler ve ideallerle geleceği birlikte planlamak istiyoruz. İnşallah, Karadeniz’i taşımacılık için de kullanmaya tekrar başlarız." ifadelerini kullandı.
Romanya ekonomisinin, AB ülkeleri ve Doğu Avrupa bölgesi içerisindeki en dinamik ekonomilerden birisi olduğunu belirten Olpak, şunları kaydetti:
"Geçtiğimiz yıl yakaladığı yaklaşık yüzde 7'lik büyüme oranı sayesinde, İrlanda ile birlikte, AB ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ülke oldu. Bu yılın ilk yarısında ise yüzde 4,3 büyüyerek, 2018 sonunda da iddialı bir büyüme grafiği çizeceğinin işaretini verdi. Bizler bugün, uzun bir süredir 5,5-6 milyar dolar seviyelerinde seyreden ikili ticaret hacmimizi en hızlı şekilde 8 milyar dolar seviyesine nasıl çekebileceğimize ilişkin fikir teatisinde bulunmak için bir aradayız."
Olpak, dünyanın en başarılı müteahhitlik ve müşavirlik firmaları arasında gösterilen 90’dan fazla Türk firmasının, bugüne kadar Romanya’da toplam 6,2 milyar dolar tutarında projeyi hayata geçirdiğini kaydetti. Olpak, Türkiye'de oldukça başarılı şekilde işleyen PPP modelinin Romanya'da uyarlanmasına ilişkin de, en hızlı şekilde bir yol haritası belirlenmesi gerektiğini belirtti.
Alsim Alarko, IC İçtaş ve Nurol Holding'in, Romanya'da oldukça büyük projeler üstlendiğini belirten Olpak, onların ilerleyen PPP'ler için de önemli bir model olacağını ve Romanya’da, Türk özel sektörü için ilerleyen dönemde çok önemli fırsatlar oluşacağını kaydetti.
Türkiye ve Romanya ikili ticaretinde demir-çelik ve demir-çelikten ürünler, elektrik devre üniteleri, kablolar, hazır giyim, narenciye, plastik, elektrikli cihaz ve kablo bağlantı ekipmanları, ayçiçeği tohumu, makineler ve alüminyum sektörlerinin ön planda olduğunu açıklayan Olpak sözlerine şöyle devam etti:
"Söz konusu sektörlerin itici gücü ile birlikte, ikili ticaret hacmimizin orta vadedeki hedeflerini yakalayacağımıza ve bu seviyenin de üzerine çıkacağımıza inanıyoruz. Özellikle Türkmenistan, Azerbaycan, Kazakistan ve Özbekistan gibi 3. ülkelerde yapacağımız yatırımlarla da başka başarılara imza atabiliriz. Bugünlerde Türkiye'de ekonomik anlamda bazı sorunların üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Döviz kurlarında yaşanan bu hareketlenmenin etkilerini atlatacağımıza eminim. Bizler de, Türkiye ve Romanya iş dünyasının temsilcileri ve mücadeleci kültürel miras ve motivasyona sahip iş insanları olarak, ülkelerimizin ortak ideal ve hedeflerini hayata geçirmeye dönük canla başla çalışıyoruz."
Program açılış konuşmalarının ardından Romanya'da İş İklimi ve Kamu Özel Sektör Ortaklığı oturumu ile devam etti. Oturumda Romanya’da yeni gündeme alınan PPP yatırımlarıyla ilgili olarak Türk firmaların deneyimlerinden faydalanılması ve başarılarından örnek alınması konu edildi. Romanya'da halihazırda 15 bin 281 Türk firması faaliyet gösteriyor ve otoyol, demiryolu gibi projelerde yer alan önemli Türk yatırımları da bulunuyor.
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