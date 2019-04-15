FİNANS

Türk fuarcılık sektörünün 2019'da yüzde 15 büyümesi bekleniyor

FİNANS HABERLERİ  | 15.04.2019 11:04 | Son Güncelleme

TÜYAP Fuar ve Fuarcılık Hizmetleri Genel Müdürü İlhan Ersözlü: - "Türk fuarcılık sektörünün bu yıl yüzde 15 civarında büyümesini öngörüyoruz. Bu yılın ilk çeyreğinde yurt dışından gelen ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40 arttı" - "Bu artışı etkileyen en önemli faktör Güney Amerika, Asya Pasifik ve Orta Asya ülkelerinden gelen katılımcıların sayısındaki yükseliş. Çünkü bu ülkelerden daha önce çok az ziyaretçi gelirdi"

ENGİN ÖZEKİNCİ - TÜYAP Fuar ve Fuarcılık Hizmetleri Genel Müdürü İlhan Ersözlü, "Türk fuarcılık sektörünün bu yıl yüzde 15 civarında büyümesini öngörüyoruz. Bu yılın ilk çeyreğinde yurt dışından gelen ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40 arttı." dedi.

Ersözlü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de fuarların her geçen gün büyüdüğünü söyledi.

Fuarların büyümesiyle üretim ve ihracatın da arttığını belirten Ersözlü, "Bu kapsamda ekonomideki istihdam da büyüyor. Fuarların en önemli amaçlarından biri de ihracata hizmet etmesidir. Fuarların ihracata büyük katkısı var. Türkiye'deki toplam ihracatın yüzde 20'si fuarlar aracılığıyla gerçekleşiyor. Yani yapılan ihracatın 35 milyar dolarlık kısmı fuarlar sayesinde sağlanıyor. Biz bu fuarların gelişmesini ne kadar sağlarsak, ihracattan aldığımız pay da bir o kadar büyüyecektir." diye konuştu.

Türkiye'de her yıl 500'e yakın fuar düzenlendiğine dikkati çeken Ersözlü, şöyle devam etti:

"Fuarcılıkta sürdürülebilir büyümeyi gerçekleştirebilmemiz çok önemli. Türk fuarcılık sektörünün bu yıl yüzde 15 civarında büyümesini öngörüyoruz. Bu yılın ilk çeyreğinde yurt dışından gelen ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40 arttı. Bu artışı etkileyen en önemli faktör Güney Amerika, Asya Pasifik ve Orta Asya ülkelerinden gelen katılımcı sayısındaki yükseliş. Çünkü bu ülkelerden daha önce çok az ziyaretçi gelirdi. Ancak şimdi çok fazla ziyaretçi geliyor. Yani ziyaretçi çeşitliliğimiz arttı."

-"İstanbul Havalimanı çok doğru bir karardı"

Türkiye'deki fuarlardan yaklaşık yarısının İstanbul'da gerçekleştirildiğini aktaran Ersözlü, şunları kaydetti:

"Fuarlar büyüdükçe ülkeler büyür. Bu yüzden bu işin üzerine eğilmemiz gerekiyor. Fuarlara gelen iş insanlarının yaşadıkları coğrafyalara baktığımızda ise daha çok Avrasya, Avrupa, Asya, Afrika ve Orta Doğu'dan geldiklerini görüyoruz. İstanbul Havalimanı'nın yapılmasıyla ülkeye gelen turist sayısının artacağı gibi, fuarlara katılan ziyaretçi sayısı da olumlu etkilenecektir. Bu yüzden İstanbul Havalimanı çok doğru bir karardı. Çünkü bu havalimanının yapılması ziyaretçi çeşitliliğimizi artırdı."

Ersözlü, İstanbul dışında yaklaşık 40 şehirde daha birçok sektörde ciddi fuarların düzenlendiğini de sözlerine ekledi.

Sanal alemi birbirine kattılar! Fenomenlerden olay pozSanal alemi birbirine kattılar! Fenomenlerden olay poz
İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi Mart ayında 52.3İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi Mart ayında 52.3
Ocak döneminde işsizlik yüzde 14.7, tarım dışı işsizlik yüzde 16.8 (2)Ocak döneminde işsizlik yüzde 14.7, tarım dışı işsizlik yüzde 16.8 (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
artış Konya TÜYAP Fuar ve Fuarcılık Hizmetleri Genel Müdürü İlhan Ersözlü ziyaretçi

En Çok Okunan Haberler

Binali Yıldırım basın toplantısı düzenleyecek

Binali Yıldırım basın toplantısı düzenleyecek

Son dakika: Malatya'da deprem

Son dakika: Malatya'da deprem

Araç sahipleri dikkat! Bunu yaptırmayanlara ceza geliyor

Araç sahipleri dikkat! Bunu yaptırmayanlara ceza geliyor

4,5 milyon kişi işsiz

4,5 milyon kişi işsiz

Dolar haftaya hızlı başladı!

Dolar haftaya hızlı başladı!

Altın alacakalar bu seviyelere dikkat!

Altın alacakalar bu seviyelere dikkat!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Milyonları ilgilendiriyor! Türkiye 8 Nisan'a kilitlendi

Milyonları ilgilendiriyor! Türkiye 8 Nisan'a kilitlendi

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

BMMG Türkiye'de bir ilki başardı

BMMG Türkiye'de bir ilki başardı

Dolar güne hızlı başladı!

Dolar güne hızlı başladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi Mart ayında 52.3

İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi Mart ayında 52.3

Ocak döneminde işsizlik yüzde 14.7, tarım dışı işsizlik yüzde 16.8 (2)

Ocak döneminde işsizlik yüzde 14.7, tarım dışı işsizlik yüzde 16.8 (2)

Tarım ürünleri üretici fiyatları Mart’ta yıllık yüzde 27.33 arttı

Tarım ürünleri üretici fiyatları Mart’ta yıllık yüzde 27.33 arttı

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

Yılda 6 milyon fidanla yeni orman sahalarını ağaçlandırıyorlar

Yılda 6 milyon fidanla yeni orman sahalarını ağaçlandırıyorlar

Prof. Dr. Abalı: Ülkemizde yıllık 1 milyon 200 bin ton bor madeni üretiyoruz

Prof. Dr. Abalı: Ülkemizde yıllık 1 milyon 200 bin ton bor madeni üretiyoruz

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.