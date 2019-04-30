Türk gayrimenkul borsasına yabancılardan yoğun ilgi

İSTANBUL (AA) - Uluslararası arenada boy göstermeye başlayan Gayrimenkul Kıymetler Borsası AŞ (GABORAS), yabancı yatırımcılardan talep toplamaya başladı.

GABORAS yetkililerinden alınan bilgiye göre, Türkiye merkezli gayrimenkul borsasının kurulması ve sektördeki ölü sermayenin ekonomiye katılması için yola çıkan GABORAS, gayrimenkul alım-satım işlemlerinin şeffaflaşarak menkulleşmesi ve yerli-yabancı yatırımcıların güven ortamı içerisinde işlemlerini gerçekleştirebilmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

MÜSİAD'ın 94 ülkedeki yurt dışı ağı aracılığıyla yabancı yatırımcılarla özel görüşmeler gerçekleştiren GABORAS yetkilileri, bölge ülkelerine de model olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Yabancı yatırımcıların taleplerini toplamaya başlayan GABORAS, MÜSİAD ev sahipliğinde düzenlenen Türk-Arap İş Adamları Zirvesi ve Londra merkezli UK 101 Club organizasyonlarında yapılan yoğun temaslarda Londra ve Bağdat'tan ilk yurt dışı tekliflerini aldı.

Türk-Arap İş Adamları Zirvesi'ne katılan Iraklı üst düzey yetkililer, GABORAS heyetini know-how transferi ve fiziki altyapı tespitlerini yapmak üzere Bağdat'a davet etti. Bu sayede, GABORAS'ın Irak gayrimenkul pazarını geliştirmesi öngörülüyor.