FİNANS

Türk gıda ürünleri Japonya'da tanıtıldı

FİNANS HABERLERİ  | 12.03.2019 11:44 | Son Güncelleme

Türk gıda ürünleri Japonya'da tanıtıldı

İZMİR (AA) - Türk gıda ürünleri Japonya'da düzenlenen "Foodex Japan 2019 Fuarı"nda tanıtıldı.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı Birol Celep, yaptığı açıklamada, 5-8 Mart 2019 düzenlenen Foodex Japan 2019 Fuarı’nda, Türk gıda ürünlerini Uzak Doğu ülkelerinden gelen binlerce ithalatçıya tanıttıklarını belirtti.

Gıda tercihlerinde son derece titiz olan Japonya'ya 2018'de gıda ihracatının yüzde 22 artışla 182 milyon dolara çıktığına değinen Celep, "Türk gıda firmaları Japonya’ya küçük miktarlarda da olsa ihracat yapmaları halinde, bunu referans gösterip Uzak Doğu pazarında her ülkeye ürün satabilir." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin tarım ve gıda sektörünün, yıllık 60 milyar dolara yakın hacmiyle Avrupa'nın en büyük üreticisi konumunda olduğunu ve 175 ülkeye ihracat yapıldığını aktaran Celep, şunları kaydetti:

"2020'den itibaren Japonya'da her 3 ayda bir Türk gıda ürünlerinin algısını yükseltmeye yönelik tanıtım etkinlikleri yapacağız. Türkiye'nin tarım ve gıda ürünleri ihracatının yaklaşık yüzde 22’si İzmir'den yapılıyor. Gıda ihtiyacının büyük bölümünü ithalatla karşılayan Japonya'ya daha fazla gıda ürünleri ihraç etmek için çaba göstereceğiz. 2018 yılında Ege Bölgesi'nden Japonya’ya yapılan gıda ihracatının yüzde 57’lik artışla 82 milyon dolara ulaşmış olması da doğru yolda olduğumuzun bir göstergesi."

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Anahtar Kelimeler:
EİB ihracat Japonya

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