Türk gıdaları ABD'de tanıtıldı

Fuarda Türkiye markasına dikkati çektiklerini vurgulayan Celep, şunları kaydetti:

"ABD, yıllık yaklaşık 145 milyar dolar gıda ürünleri ithalatı yapıyor. Bu ithalattan en azından 2 milyar dolarlık pay almak istiyoruz. Summer Fancy Food Fuarı bu hedefi gerçekleştirmemiz açısından çok değerli bir fırsat. Tüm dünya tarafından önemsenen bu ünlü fuarın ihracatçılarımıza yeni kapılar açtığına inanıyoruz. Fuarda 39 firmamız ile Türk gıda ürünlerinin tüm dünyada bilinirliğinin artmasına katkı sağladık."

