FİNANS

Türk gıdaları ABD'de tanıtıldı

FİNANS HABERLERİ  | 06.07.2018 13:47 | Son Güncelleme

Türk gıda ürünleri, EİB tarafından düzenlenen organizasyon kapsamında, New York'ta gerçekleştirilen Summer Fancy Food Fuarı'nda ziyaretçilerin beğenisine sunuldu

İZMİR (AA) - Türk gıda ürünleri, ABD'nin New York kentinde düzenlenen Summer Fancy Food Fuarı'nda tanıtıldı.

Ege İhracatçı Birliklerinden (EİB) yapılan açıklamaya göre, 39 Türk gıda firması, Birliğin "Türkiye Milli Katılım Organizasyonu" kapsamında, 30 Haziran-2 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilen Summer Fancy Food Fuarı'na katıldı.

Türk gıda ürünleri bir taraftan fuara gelen ziyaretçilere sunulurken, diğer taraftan da "Turkey Discover the Potential" logolu ikram aracıyla New York sokaklarında ikram edildi.

Organizasyon kapsamında Amerika'da yaşayan şef Özlem Oğuzhan Cranston, Türkiye standında yaptığı yemekleri ziyaretçilerin beğenisine sundu.

- "Hedef, ABD'ye 2 milyar dolarlık gıda satmak"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen EİB Koordinatör Başkan Yardımcısı Birol Celep, Türk gıda ürünlerini çeşitli etkinliklerle Amerikalı tüketicilere tanıtma fırsatı bulduklarını belirtti.

Türkiye'nin geçen yıl ABD'ye 868 milyon dolarlık ürün sattığına işaret eden Celep, bu ihracatın yüzde 55'inin Ege Bölgesi'nden yapıldığını bildirdi.

Fuarda Türkiye markasına dikkati çektiklerini vurgulayan Celep, şunları kaydetti:

"ABD, yıllık yaklaşık 145 milyar dolar gıda ürünleri ithalatı yapıyor. Bu ithalattan en azından 2 milyar dolarlık pay almak istiyoruz. Summer Fancy Food Fuarı bu hedefi gerçekleştirmemiz açısından çok değerli bir fırsat. Tüm dünya tarafından önemsenen bu ünlü fuarın ihracatçılarımıza yeni kapılar açtığına inanıyoruz. Fuarda 39 firmamız ile Türk gıda ürünlerinin tüm dünyada bilinirliğinin artmasına katkı sağladık."

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Ege İhracatçı Birlikleri EİB gıda ihracat New York Summer Fancy Food Fuarı

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