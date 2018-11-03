FİNANS

Türk girişimciden hava yolculuğunu kolaylaştıran uygulama

FİNANS HABERLERİ  | 03.11.2018 11:08 | Son Güncelleme

Türk girişimci Aydın Uçar tarafından projelendirilen ve hayata geçirilen Havaref.com uygulaması sayesinde, uçak yolculuğu yapacak kişiler önceden aynı uçakta kimlerle uçabileceğini görebiliyor, yolcuklukta zorlanan engelli veya yaşlılar için refakatçi bulunabiliyor - Girişimci Aydın Uçar: - "Bu uygulama dünyada bir ilk. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden gerekli izinler alındı. Ayrıca marka başvurumuz onaylandı ve telif hakkını da aldık" - "Ek gelir kazanmak,  gider paylaşımı yapmak, iş tecrübesi edinmek,  birine iyilik yapmak, uçuş ve havaalanı kurallarını bilmeyenlere yardımcı olmak, refakatçi bulmak veya yolculukta zorlananlara refakat etmek için bu uygulamayı kullanabilirsiniz. Ayrıca fazla bagajı olanlar uygun ücretle bagajını verebiliyor"

İSTANBUL (AA) - Türk girişimci Aydın Uçar tarafından projelendirilen ve hayata geçirilen Havaref.com uygulaması sayesinde uçak yolculuğu yapacak kişiler önceden aynı uçakta kimlerle uçabileceğini görebiliyor, yolcuklukta zorlanan engelli veya yaşlılar için refakatçi bulunabiliyor.

Uçar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zaman zaman uçak yolcuğu yaptığını belirterek, bir defasında ailesini İstanbul'dan memleketine göndermek için havalimanına geldiğini, burada ilk defa uçuş yapacak ailesinin yanında işleri olduğu için gidemediğini söyledi.

Bu yüzden ailesine uçağa binerken ve inerken yardımcı olacak bir tanıdık ihtiyacı hissettiğini ancak bulamadığını dile getiren Uçar, uygulamanın böyle bir ihtiyaçtan doğduğunu anlattı.

Uçar, "Zaman zaman insanlar yaşlı annesini, babasını veya engelli bir yakınını bir yere göndermek veya bir yerden getirmek için onlarla uçak yolculuğu yapıp geri dönmek zorunda kalıyor. Ya da fazla kargosu olanlar çok sıkıntı yaşayabiliyor. Bu ve benzeri durumlarda aynı uçakta yolculuk yapacak olan ve sisteme kayıt olan diğer yolcuları görebiliyor, onlarla iletişime geçebiliyorsunuz." dedi.

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- "Uygulama dünyada bir ilk ve ek gelir imkanı sunuyor"

Uçar, bu uygulamanın dünyada bir ilk olduğunu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden gerekli iznin alındığını, görüştükleri havayolu şirketlerinin uygulamaya çok sıcak baktıklarını belirterek, ayrıca marka başvurularının onaylandığını ve telif hakkının alındığını söyledi.

Yolcuların Havaref uygulaması sayesinde uçuş öncesi aynı uçaktaki kişilerden sisteme kayıt olanlarla iletişim kurabileceğini dile getiren Uçar, kişisel iletişim bilgilerinin tamamen saklı olduğunu, yolcuların kendileri bu bilgileri vermedikçe sistem üzerinden ulaşılmasının mümkün olmadığını vurguladı.

Uçar, "Ek gelir kazanmak, gider paylaşımı yapmak, iş tecrübesi edinmek, birine iyilik yapmak, uçuş ve havaalanı kurallarını bilmeyenlere yardımcı olmak, refakatçi bulmak veya yolculukta zorlananlara refakat etmek için bu uygulamayı kullanabilirsiniz. Ayrıca fazla bagajı olanlar uygun ücretle bagajını verebiliyor." ifadelerini kullandı.

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- "Sisteme kayıt olup uçuş tarihini ve rotanızı kayıt etmeniz yeterli"

Uçar, Havaref.com üzerinden aynı uçakta uçacak kişilerle iletişim kurmak isteyenlerin sisteme kayıt olması gerektiğini kaydederek, şu bilgileri verdi:

"Sisteme bir kez kayıt oluyorsunuz ve daha sonra her uçuşunuz için ayrı kayıt açmanız gerekiyor. 'Refakatçi' ve 'Refakat Edilen' olmak üzere iki kategori var. Mesela İstanbul'dan Erzurum'a gideceksiniz 'Refakat' bölümüne tarih, saat veya belirli tarih aralığını girerek, 'Bu tarihlerde Istanbul'dan Erzurum'a uçuş yapabilirim. Yolculukta zorlanan engelli veya yaşlı kimselere refakatçi olabilirim' diyorsunuz. Refakatçi arayanlar ise ise 'Refakat Edilen' bölümüne kayıt oluyor. Bu şekilde iletişim kuruluyor. Refakatçi olmak isteyen kişi, uçuş kaydı yaparken 'ek gelir sağlamak' veya 'iyilik yapmak' istediğini belirtiyor. Refakatçilik ücretli olacaksa bu rakam taraflar arasında belirleniyor."

Uçar, refakat hizmet alanının sözleşmelerde belirlendiğini belirterek, "Buna göre uçağın kalkış yapacağı havaalanının ilk güvenlik noktasından geçtikten sonra başlamakta, uçakta devam etmekte, varılacak havaalanının gelen yolcu dış kapısında sona ermektedir." dedi.

Havaref.com üzerinden iletişim kuran yolcuların başkasının iletişim bilgilerini göremediğini yineleyen Uçar, ayrıca kişilerin refakatçileri için puan verebildiğini ve diğer sonraki yolcuların da bu puanı görebildiğini sözlerine ekledi.

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