Türk girişimciden hava yolculuğunu kolaylaştıran uygulama

İSTANBUL (AA) - Türk girişimci Aydın Uçar tarafından projelendirilen ve hayata geçirilen Havaref.com uygulaması sayesinde uçak yolculuğu yapacak kişiler önceden aynı uçakta kimlerle uçabileceğini görebiliyor, yolcuklukta zorlanan engelli veya yaşlılar için refakatçi bulunabiliyor.

Uçar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zaman zaman uçak yolcuğu yaptığını belirterek, bir defasında ailesini İstanbul'dan memleketine göndermek için havalimanına geldiğini, burada ilk defa uçuş yapacak ailesinin yanında işleri olduğu için gidemediğini söyledi.

Bu yüzden ailesine uçağa binerken ve inerken yardımcı olacak bir tanıdık ihtiyacı hissettiğini ancak bulamadığını dile getiren Uçar, uygulamanın böyle bir ihtiyaçtan doğduğunu anlattı.

Uçar, "Zaman zaman insanlar yaşlı annesini, babasını veya engelli bir yakınını bir yere göndermek veya bir yerden getirmek için onlarla uçak yolculuğu yapıp geri dönmek zorunda kalıyor. Ya da fazla kargosu olanlar çok sıkıntı yaşayabiliyor. Bu ve benzeri durumlarda aynı uçakta yolculuk yapacak olan ve sisteme kayıt olan diğer yolcuları görebiliyor, onlarla iletişime geçebiliyorsunuz." dedi.