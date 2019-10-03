TALHA YAVUZ - Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği AŞ Genel Müdürü Engin Kuzucu, Ukrayna’nın Kherson bölgesinde Nordex Grubu'na ait 64 rüzgar türbinlik projenin montaj işlerine başladıklarını belirterek, bu projeyle ilk kez Ukrayna pazarına giriş yaptıklarını söyledi. Kuzucu, Türk-Ukrayna İşadamları Derneği tarafından (TUİD) Ankara'da düzenlenen 3 milyar dolarlık altyapı projelerini gerçekleştirecek olan Ukrayna devlet enerji iletim şirketi Ukrenergo'nun ilk yurt dışı tanıtım toplantısında AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu. Türkiye’de proje taşımacalığı ve ağır taşımacılık alanlarında hizmet verdiklerini aktaran Kuzucu, özellikle de Türkiye’de rüzgar türbinlerinin taşımacılığı ve montajı alanında uzmanlaştıklarını dile getirdi. Kuzucu, Türkiye'deki rüzgar enerjisi santrallerinin yüzde 40'ını kendilerinin yaptıklarını vurgulayarak, son dönemlerde Ukrayna dahil olmak üzere yurt dışında projeler gerçekleştirdiklerini ifade etti. Kuzucu, "Ukrayna’nın Kherson bölgesinde 7 milyon avro değerinde 64 rüzgar türbininin montajı projesine başladık. Bu projeyle ilk kez Ukrayna pazarına giriş yapmış olduk. Projeye yeni başladık ve şu anda 8 ay sürecek olan nakil sürecindeyiz." ifadelerini kullandı.

Yeni projelerle Ukrayna'daki varlıklarını sürdüreceklerine işaret eden Kuzucu, "Ukrayna’da yenilenebilir enerji konusunda ciddi bir potansiyel var, biz de bunu görerek iş yapmaya başladık. Ukrayna, yenilenebilir enerji konusunda teşvik veriyor, yatırımcılardan yüksek bedelle alım yapıyor, bu nedenle de cazip bir pazar." dedi. Kuzucu, operasyonlarının yarısından fazlasının yurt dışında, Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistan, Özbekistan, Dubai, Umman gibi bölgelerde olduğunu belirtti. - "Önceliğimiz Ukrayna ve yabancı ülkeler" Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği Stratejik Planlama Yöneticisi Hüsamettin Aldatmaz ise şirketlerinin standart dışı ağır yüklerin taşınmasında enerji sektörü dahil birden fazla sektörde faaliyet gösterdiğini söyledi. Aldatmaz, "Nordex Grubu'nun projesi ile toplamda 245,7 megavat kapasiteli 64 türbinlik Ukrayna'nın en büyüğü olacak Sivaş Rüzgar Santrali kurulacak. Proje tamamlandığında, yılda 840 bin megavatsaat temiz elektrik üretip, yaklaşık 100 bin evin ihtiyacı karşılanabilecek." diye konuştu.