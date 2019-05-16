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Türk girişimciler Rusya'da bir araya geldi

FİNANS HABERLERİ  | 16.05.2019 11:20 | Son Güncelleme

DEİK Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Avrasya Girişimci Toplantısı Rusya'da gerçekleştirildi

İSTANBUL (AA) - Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Avrasya Girişimci Toplantısı, Rusya'da yapıldı.

DEİK'den yapılan açıklamaya göre toplantıya Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, DTİK Yürütme Kurulu Üyesi Halim Mete, DTİK Avrasya Bölge Komitesi Başkanı Ali Galip Savaşır ile başta Rusya olmak üzere dünyanın çeşitli noktalarında faaliyet gösteren Türk iş insanları katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsar, Türkiye- Rusya ilişkilerinin köklü bir geçmişe sahip olduğunu belirterek, "İlişkilerimiz, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin liderliğinde her alanda gelişmeye devam ediyor." ifadelerini kullandı. Samsar, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 26 milyar dolara ulaştığını ve ticaret hacminin Türkiye'nin lehine olacak bir şekilde artarak devam etmesinin önemli olduğunu kaydetti.

Türk ve Rus liderlerin koyduğu 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefini anımsatan Samsar, "Bu hedefin gerçekleştirilmesi için daha yoğun bir şekilde çalışmamız ve mevcut sektörleri daha da çeşitlendirmemiz gerekiyor. Bu nedenle böyle zirvelerde iş adamlarımızın vereceği katkılar büyük önem taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

DTİK Yürütme Kurulu Üyesi Halim Mete ise Rusya'da DTİK'in önümüzdeki dönem için bir yol haritası çıkarmak ve ülkede başarılı olmanın stratejisini konuşup, tartışmak için toplandıklarını belirtti.

Rusya'nın Türkiye'nin en önemli ticari ortaklarından olduğunu dile getiren Mete, şunları kaydetti:

"Aramızdaki ticaret hacmi 2018 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 14 artarak 25,4 milyar dolara ulaştı, yani sonuca baktığımızda, bir artış trendinde olması bunun önemli göstergelerinden. Önümüzdeki dönemde, Türkiye ve Rusya iş dünyası olarak daha fazla iş birliği yapacağımıza inanıyorum."

Mete, konseyin kurulduğu günden bu yana yurt dışında Türkiye adına lobi faaliyetleri yürüterek, Türkiye'nin imajını daha ileriye taşıdığını belirtti.

2019 yılı itibarıyla, sırasıyla Tokyo, Hollanda, Washington'da muhtelif temaslarda bulunduklarını ve iş insanları, dernek ve STK'larla toplantılar yaptıklarını kaydeden Mete, "Bir sonraki toplantımızda da Kosova'dayız. Balkanlardaki iş insanlarımızı bir araya getireceğiz”." ifadelerini kullandı.

DTİK üyelerinin, girişimciler, akademisyenler, sanatçılar, sporcular ve STK üyelerinden oluştuğunu belirten Mete, bölgelerde bulunan STK'ları DTİK sayesinde bir platformda buluşturup, Türk diasporasını güçlendirmek amacıyla STK'ları kurumsal üye statüsüyle üyeliğe davet ettiklerini kaydetti.

Mete, sözlerini şöyle sürdürdü:

"DEİK modelinde olduğu gibi amacımız daha fazla kurumsal iş birliği sağlamak ve belli noktalarda onlara daha fazla söz hakkı vermek. Diğer bir konu ise, akademisyen, sporcu ve sanatçılar için belki bir kontenjan dahilinde, bedelsiz üyelik tarzı bir uygulama başlatıp ve onları da bu güzel ailenin çalışmalarına dahil edeceğiz. Bizler inanıyoruz ki, sizlerin değerli katkılarıyla dünyadaki Türk iş diasporası büyük aşamalar kat edecek."

DTİK Avrasya Bölge Komitesi Başkanı Ali Galip Savaşır da, DEİK çatısı altında 2008 yılında özel amaçlı olarak kurulan DTİK'in kurulma amacının yurt dışındaki başarılı, Türk iş dünyasının yurt dışında etkin olması için çaba gösteren girişimcilerini, profesyonellerini, akademisyenlerini, sporcularını ve sanatçılarını tek bir çatı altında toplamak olduğunu belirtti. DTİK Avrasya Komitesi'nin görevlerinden birinin Avrasya coğrafyasında ülke bazında faaliyet gösteren iş insanı birlikleri ve diğer sivil toplum kuruluşları arasındaki bağları güçlendirmek olduğunu belirten Savaşır şunları kaydetti:

"Eminim bugün komitemizle de tanışacak ve sadece Rusya hakkında değil, Avrasya coğrafyası hakkında da bilgi sahibi olacaksınız. Bugün burada kuracağınız bağlantılar, arkadaşlıklar, size yeni kapılar açıp yeni iş fırsatları bulmanıza yardımcı olacaktır. Fakat bu fırsatların yanı sıra diasporamızı bir adım öne taşıyabilmek için öncelikle hepimiz işimizi en iyi şekilde ve layıkıyla yapmalı, yaptığımız işte çok başarılı olmalıyız. Sadece işimizde başarılı olmakla yetinmeyip, çevresine faydalı, sosyal projelerde aktif, bulunduğu ülkenin kültürel ve hukuksal tüm kurallarına uyan örnek insanlar olmalıyız. Toplantılarımız ancak bu şekilde tam amacına ulaşabilir."

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DEİK Dünya Türk İş Konseyi (DTİK)

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