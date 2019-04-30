FİNANS

Türk gömlek üreticileri Londra’da

FİNANS HABERLERİ  | 30.04.2019 17:20 | Son Güncelleme

Türk hazır giyim üreticisi firmalar Londra’da City Hall’da düzenlenen “Made in Turkey-Gömlek Üreticileri” etkinliğinde İngiliz şirketlerin temsilcileri ile buluştu

LONDRA (AA) - Türk gömlek üreticileri, İngiltere’nin başkenti Londra’da İngiliz şirketlerin üst düzey yöneticileri ile görüştü.

Türk hazır giyim üreticisi firmalar City Hall’da düzenlenen “Made in Turkey-Gömlek Üreticileri” etkinliğinde İngiliz şirketlerin temsilcileri ile buluştu.

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Paşahan, Türk hazır giyim sektörünün Avrupa Birliği’nin (AB) üçüncü, dünyanın ise sekizinci en büyük tedarikçisi konumunda olduğunu söyledi.

Paşahan, “Türkiye’de hazır giyim sektörü olarak birinci sırada olan bir sektörüz. 2018 yılı ihracatımız 17,6 milyar dolardı. İngiltere’nin bizim için gerçekten son derece önemli bir ülke olduğunu düşünüyoruz. Türkiye’nin 168 milyar olan toplam ihracatının yaklaşık yüzde 14’ünü İngiltere’ye yapıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Paşahan, İngiltere’nin toplam gömlek ithalatında ise Türkiye’nin payının yüzde 6 seviyesinde olduğunu söyledi.

İngiltere pazarında Türk ürünlerinin büyük bir potansiyeli bulunduğunun altını çizen Paşahan, “13 Türk firmamız şu anda burada. Yaklaşık 1,5 senedir bu konuda araştırmalar yapıyoruz. Avrupa’da daha çok sosyal uygunluk denetimleri ön planda. Bu 13 firmamızı bunlarla ilgili olarak hazırladık. 22 İngiliz şirketiyle görüşüyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Küçük çocuğu sokak ortasında öldüresiye dövdüKüçük çocuğu sokak ortasında öldüresiye dövdü
KRİPTOPARAKRİPTOPARA
TSB/Çağlar: Sigorta sektörü ekonomiye 148 milyar lira kaynak sağladıTSB/Çağlar: Sigorta sektörü ekonomiye 148 milyar lira kaynak sağladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İHKİB ingiltere Londra tekstil

En Çok Okunan Haberler

Venezuela'da darbe girişimi! Ülke ayakta

Venezuela'da darbe girişimi! Ülke ayakta

Son dakika! Türkiye'den AB üyeliği ile ilgili flaş açıklama

Son dakika! Türkiye'den AB üyeliği ile ilgili flaş açıklama

İşte yıl sonu enflasyon tahmini!

İşte yıl sonu enflasyon tahmini!

Gözler 3600 ek göstergede! Memurların emekli aylıkları ve ikramiyeleri artacak

Gözler 3600 ek göstergede! Memurların emekli aylıkları ve ikramiyeleri artacak

Sultan Abdülhamit'in rüyası gerçek oluyor

Sultan Abdülhamit'in rüyası gerçek oluyor

Uzmanlardan önemli uyarı: Paranızı kaptırmayın

Uzmanlardan önemli uyarı: Paranızı kaptırmayın

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Otellerle ilgili çok önemli karar!

Otellerle ilgili çok önemli karar!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Araç sahipleri dikkat! Zam geldi

Araç sahipleri dikkat! Zam geldi

TÜGİAD Başkanı Şohoğlu: Yeni Reform Paketini, yapısal reform sürecinin ilk adımı olarak görüyoruz

TÜGİAD Başkanı Şohoğlu: Yeni Reform Paketini, yapısal reform sürecinin ilk adımı olarak görüyoruz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

TSB/Çağlar: Sigorta sektörü ekonomiye 148 milyar lira kaynak sağladı

TSB/Çağlar: Sigorta sektörü ekonomiye 148 milyar lira kaynak sağladı

İş Bankası ödeme altyapılarını tek bir platformda birleştirdi

İş Bankası ödeme altyapılarını tek bir platformda birleştirdi

TÜROB : Otel dolulukları yüzde 5.0 düştü, fiyatlar yüzde 4.6 arttı

TÜROB : Otel dolulukları yüzde 5.0 düştü, fiyatlar yüzde 4.6 arttı

Kuru soğan tarlada kilosu 1,5 liradan satılıyor

Kuru soğan tarlada kilosu 1,5 liradan satılıyor

Yaşlı çiftin doğalgazlı ev hayali TOKİ ile gerçek oldu

Yaşlı çiftin doğalgazlı ev hayali TOKİ ile gerçek oldu

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.