Türk halıları dünya evlerini süsledi

ENES DURAN - Türkiye'nin kalitesiyle ünlü halıları dünya evlerini süslüyor. Ocak-ağustos döneminde dünyanın dört bir yanına 1 milyar 440 milyon dolarlık halı ihraç edildi.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Uluslararası Ticaret Merkezinin (ITC) verilerinden yaptığı derlemeye göre, yılın 8 aylık döneminde dünyada en fazla halı ihraç eden ülke Türkiye oldu.

Türk halıcılık sektörünce ocakta 168,7 milyon dolarlık, şubatta 173,7 milyon dolar, martta 211,2 milyon dolar, nisanda 189,5 milyon dolar, mayısta 200,6 milyon doları ve haziranda 152,5 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Dövizdeki dalgalanmalar ve ABD'nin Türkiye'ye uyguladığı bazı yaptırım kararlarına rağmen temmuzda 184 milyon dolar ve ağustosta 159 milyon dolarlık halı ihraç edildi. Böylece, söz konusu dönemde ihraç edilen halıların toplam tutarı yaklaşık 1 milyar 440 milyon dolara ulaştı.

Söz konusu dönemde ihraç edilen halıların alt kalemlerine bakıldığında, makine halıları 1 milyar 251 milyon dolarla ilk sırada yer aldı.