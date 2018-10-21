FİNANS

Türk halıları dünya evlerini süsledi

FİNANS HABERLERİ  | 21.10.2018 11:03 | Son Güncelleme

Türkiye, yılın 8 aylık döneminde yaklaşık 1 milyar 440 milyon dolarlık halı ihraç etti - Bu dönemde en fazla ihracat ABD'ye yapıldı

ENES DURAN - Türkiye'nin kalitesiyle ünlü halıları dünya evlerini süslüyor. Ocak-ağustos döneminde dünyanın dört bir yanına 1 milyar 440 milyon dolarlık halı ihraç edildi.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Uluslararası Ticaret Merkezinin (ITC) verilerinden yaptığı derlemeye göre, yılın 8 aylık döneminde dünyada en fazla halı ihraç eden ülke Türkiye oldu.

Türk halıcılık sektörünce ocakta 168,7 milyon dolarlık, şubatta 173,7 milyon dolar, martta 211,2 milyon dolar, nisanda 189,5 milyon dolar, mayısta 200,6 milyon doları ve haziranda 152,5 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Dövizdeki dalgalanmalar ve ABD'nin Türkiye'ye uyguladığı bazı yaptırım kararlarına rağmen temmuzda 184 milyon dolar ve ağustosta 159 milyon dolarlık halı ihraç edildi. Böylece, söz konusu dönemde ihraç edilen halıların toplam tutarı yaklaşık 1 milyar 440 milyon dolara ulaştı.

Söz konusu dönemde ihraç edilen halıların alt kalemlerine bakıldığında, makine halıları 1 milyar 251 milyon dolarla ilk sırada yer aldı.

Tüfte edilmiş halılar 188 milyon dolarla ikinci sırayı alırken, onu 629 bin dolarla el dokuması halılar izledi.
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- En çok ABD'ye halı satıldı

Söz konusu dönemde en fazla halı ihracatı yapılan ülke 352,8 milyon dolarla ABD oldu. Bu ülkeyi 182,4 milyon dolarla Suudi Arabistan, 93,7 milyon dolarla Irak, 61,2 milyon dolarla İspanya ve 60,3 milyon dolarla Portekiz izledi.

Türkiye'nin ocak-ağustos dönemi halı ihracatında en çok paya sahip ülkeler ve ihracat tutarları şöyle:

Ülkelerİhracat tutarı

(bin dolar)

ABD 352.803Suudi Arabistan 182.453Irak 93.669İspanya 61.201Portekiz 60.319Birleşik Arap Emirlikleri 58.301Mısır 45.856Diğerleri 585.302
Genel Toplam 1.439.904

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Anahtar Kelimeler:
halı ihracat Türkiye İstatistik Kurumu

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