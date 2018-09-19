FİNANS

Türk Hava Kuvvetleri'ne iki ANKA-S teslimatı daha yapıldı

FİNANS HABERLERİ  | 19.09.2018 16:41 | Son Güncelleme

Türk Hava Kuvvetleri'ne, milli uydular üzerinden kontrol edilebilme kabiliyetine sahip iki adet ANKA-S İnsansız Hava Aracı'nın daha teslimatı yapıldı.

Türk Hava Kuvvetleri'ne iki ANKA-S teslimatı daha yapıldı

Gökhan Artan / İstanbul, 19 Eylül (DHA) - Türk Hava Kuvvetleri'ne, milli uydular üzerinden kontrol edilebilme kabiliyetine sahip iki adet ANKA-S İnsansız Hava Aracı'nın daha teslimatı yapıldı.
Bu yılın başından itibaren teslim edilen Türk Havacılık ve Uzay Sanayi’nin geliştirdiği ANKA-S İHA sayısı da sekiz oldu.
17.5 metre kanat açıklığı ve 200 kilogram faydalı yük taşıma kapasitesiyle Türkiye'nin geliştirdiği en büyük İHA olan ANKA-S, keşif gözetleme sensörü olarak gece ve gündüz kamerası, lazer işaretleyici ve lazer mesafe ölçücü bulunduruyor.

PARTNERDüğünde şok! Gelinle damat öpüşürken bir anda ortaya çıktıDüğünde şok! Gelinle damat öpüşürken bir anda ortaya çıktı
2,5 yapraklı organik yeşil çaya 'inovasyon' ödülü2,5 yapraklı organik yeşil çaya 'inovasyon' ödülü
Süper model Vodainova "tabularla mücüdele" için 25-26 Ekim'de Antalya'daSüper model Vodainova "tabularla mücüdele" için 25-26 Ekim'de Antalya'da
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İpler çok gerildi! Bu açıklamalar yenilir yutulur cinsten değil

İpler çok gerildi! Bu açıklamalar yenilir yutulur cinsten değil

Adnan Oktar operasyonunda flaş karar! Dava düştü

Adnan Oktar operasyonunda flaş karar! Dava düştü

Türkiye Bankalar Birliği’nden kredi yapılandırma açıklaması

Türkiye Bankalar Birliği’nden kredi yapılandırma açıklaması

TOKİ'nin yüzde 24 indirim kampanyası cuma günü başlıyor

TOKİ'nin yüzde 24 indirim kampanyası cuma günü başlıyor

Merkez Bankası'ndan döviz kararı!

Merkez Bankası'ndan döviz kararı!

Etiketlerde yeni dönem başlıyor ! İşte yerli logo

Etiketlerde yeni dönem başlıyor ! İşte yerli logo

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
2,5 yapraklı organik yeşil çaya 'inovasyon' ödülü

2,5 yapraklı organik yeşil çaya 'inovasyon' ödülü

Süper model Vodainova "tabularla mücüdele" için 25-26 Ekim'de Antalya'da

Süper model Vodainova "tabularla mücüdele" için 25-26 Ekim'de Antalya'da

SESOB Başkanı Köksal: Bizim esnafımız fırsatçı değildir

SESOB Başkanı Köksal: Bizim esnafımız fırsatçı değildir

Yabancıya konut satışında rekor bekleniyor

Yabancıya konut satışında rekor bekleniyor

Bakan Pekcan: 131 firmada 1296 ürün için haksız fiyat artışı tespit ettik

Bakan Pekcan: 131 firmada 1296 ürün için haksız fiyat artışı tespit ettik

Pegasus Hava Yolları, Uluslararası Müşteri Deneyimi Ödülleri’nde finale kaldı

Pegasus Hava Yolları, Uluslararası Müşteri Deneyimi Ödülleri’nde finale kaldı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.