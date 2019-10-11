FİNANS

"Türk havacılığı olgunluk aşamasında"

FİNANS HABERLERİ  | 11.10.2019 13:51 | Son Güncelleme

Airbus Uluslararası İş Birliği Direktörü Thierry Ader: - "Türk havacılığı olgunluk aşamasında, biz de bundan çok memnunuz. Uzay ve havacılık sektörüne bir eğilim var. Bu konuda kümelenen çok şirket görüyoruz. Türkiye'de çok iyi maliyet, kapasite avantajınız var ve tedarik zinciriniz gayet iyi" - Boeing Tedarikçi Geliştirme Direktörü Jean Pierre Ustal: - "Burası doğal bir merkez. Maliyet düşüklüğü ne kadar sürecek bilmiyorum. İnsan kaynaklarının daha fazla beceri kazandığını, kullanılmamış teknoloji kapasitesinin avantaj sağlayacağını görüyoruz"

İZMİR (AA) - Airbus Uluslararası İş Birliği Direktörü Thierry Ader, havacılık sektöründe çok iyi maliyet ve kapasite avantajıyla güçlü tedarik zincirine sahip Türkiye'nin bu alanda olgunluk aşamasında olduğunu söyledi.

Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği ile Ege Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi AŞ'nin (ESBAŞ) ev sahipliğini üstlendiği "Savunma ve Havacılık Sektöründeki Milli ve Yerli Sanayimizin Küresel İş Birlikleri ile Geliştirilmesi Konferansı"na Airbus, Boeing, General Electric ve ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinden temsilciler katıldı.

Airbus Uluslararası İş Birliği Direktörü Thierry Ader, buradaki konuşmasında, Türkiye'nin havacılık konusunda coğrafi anlamda çok büyük potansiyeli bulunduğunu dile getirdi.

Yerli uçak üretimi gibi hırslı hedeflere sahip Türkiye'de, İstanbul Havalimanı ile hava yolu trafiğinin de arttığına işaret eden Ader, "Bütün dünyadaki nüfusun yüzde 25'ini İstanbul'a getirip onları dünyanın her yerine taşıyabilirsiniz." dedi.

Ader, Airbus'un Türkiye'deki faaliyetlerine 30 yıl önce başladığını belirterek şunları söyledi:

"Türkiye ile gayet iyi çalışıyoruz. 2,5 milyar dolar olan kümülatif hacmimizi 2030 yılında 5 milyar dolara çıkarmak istiyoruz. Türk havacılığı olgunluk aşamasında, biz de bundan çok memnunuz. Uzay ve havacılık sektörüne bölgede bir eğilim var. Bu konuda kümelenen çok şirket görüyoruz. Türkiye'de çok iyi maliyet, kapasite avantajınız var ve tedarik zinciriniz gayet iyi."

- "Türkiye büyüme kaydediyor"

Boeing Tedarikçi Geliştirme Direktörü Jean Pierre Ustal da Türkiye'nin havacılık sanayisinde çok iyi bir pazar olduğunu ifade etti.

"Türkiye olarak çok iyi bir konuma sahipsiniz." diyen Ustal, "Türkiye'de kalite istiyorlar ve şirketin ilerlemesini istiyorlar. Hizmet güvenliği ve parçalardaki standardizasyon da önemli. Çok büyük bir tedarik sisteminiz var. Türkiye doğal bir merkez ve büyüme kaydediyor." diye konuştu.

Ustal, Boeing'in 70 yıldan uzun süredir Türkiye ile çalıştığını belirterek, "Burası doğal bir merkez. İstanbul'a geliyorsunuz ve dünyadaki her yere buradan gidebilirsiniz. Sadece büyüme olarak değil maliyet açısından da. Maliyet düşüklüğü ne kadar sürecek bilmiyorum. İnsan kaynaklarının daha fazla beceri kazandığını, kullanılmamış teknoloji kapasitesinin avantaj sağlayacağını görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye ile ortaklığı önemli ve gerekli bulduklarını vurgulayan Ustal, fikir anlamında da iş birliğine açık olduklarını söyledi.

- "Yetişmiş insan kaynağı Türkiye için avantaj"

General Electric Türkiye Havacılık Teknoloji Merkezi Genel Müdürü Aybike Molbay da en çok bilinen ürünlerinin ticari hava yollarında kullanılan motorlar ile askeri alanda üretilen motorlar olduğunu, bu alanda başarılı bir yıl geçirdiklerini ifade etti.

Yetişmiş insan kaynağının Türkiye için avantaj olduğunu dile getiren Molbay, "İyi yetişmiş insanların ne kadarını Türkiye'de tutabilirsek ülkemizin ileri gitmesine o kadar katkıda bulunurlar. Birlikte daha çok çalışıp burada kalmalarını sağlayabiliriz." dedi.

Toplantı sonunda yabancı katılımcılar, Türk havacılık sanayisi temsilcileri ile birebir toplantılar gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığının himayesinde Ticaret Bakanlığının desteğiyle düzenlenen konferans yarın sona erecek.

PARTNERMüge Anlı'da yasak aşk! Evli adam 20 yaşındaki kadınla...Müge Anlı'da yasak aşk! Evli adam 20 yaşındaki kadınla...
Serathon-in Yazılım Maratonu’nun başvuru süresi uzatıldıSerathon-in Yazılım Maratonu’nun başvuru süresi uzatıldı
INFLOW Awards 11 kişiden oluşan jüri konseyini oluşturduINFLOW Awards 11 kişiden oluşan jüri konseyini oluşturdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Airbus Boeing havacılık

En Çok Okunan Haberler

TSK üssüne havanlı saldırı: 5 asker yaralı

TSK üssüne havanlı saldırı: 5 asker yaralı

ABD'de Türkiye'ye karşı bir skandal hamle daha

ABD'de Türkiye'ye karşı bir skandal hamle daha

Merkez Bankası'ndan faiz hamlesi

Merkez Bankası'ndan faiz hamlesi

Dünyanın en iyi 25 şirketi açıklandı!

Dünyanın en iyi 25 şirketi açıklandı!

Dev şirket resmen satıldı! İşte yeni sahibi...

Dev şirket resmen satıldı! İşte yeni sahibi...

Ekonomi için kritik veri açıklandı

Ekonomi için kritik veri açıklandı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Prof. Dr. Ataman: Türkiye cari fazlayı hizmet gelirlerine borçlu

Prof. Dr. Ataman: Türkiye cari fazlayı hizmet gelirlerine borçlu

Serathon-in Yazılım Maratonu’nun başvuru süresi uzatıldı

Serathon-in Yazılım Maratonu’nun başvuru süresi uzatıldı

INFLOW Awards 11 kişiden oluşan jüri konseyini oluşturdu

INFLOW Awards 11 kişiden oluşan jüri konseyini oluşturdu

TÜİK

TÜİK

Arçelik : KızCode Platformu ile hedef cinsiyetçi kalıpları kırmak

Arçelik : KızCode Platformu ile hedef cinsiyetçi kalıpları kırmak

TÜİK-Toplanan süt miktarı Ağustos‘ta yıllık yüzde 13.1 azaldı

TÜİK-Toplanan süt miktarı Ağustos‘ta yıllık yüzde 13.1 azaldı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.