İZMİR (AA) - Airbus Uluslararası İş Birliği Direktörü Thierry Ader, havacılık sektöründe çok iyi maliyet ve kapasite avantajıyla güçlü tedarik zincirine sahip Türkiye'nin bu alanda olgunluk aşamasında olduğunu söyledi. Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği ile Ege Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi AŞ'nin (ESBAŞ) ev sahipliğini üstlendiği "Savunma ve Havacılık Sektöründeki Milli ve Yerli Sanayimizin Küresel İş Birlikleri ile Geliştirilmesi Konferansı"na Airbus, Boeing, General Electric ve ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinden temsilciler katıldı. Airbus Uluslararası İş Birliği Direktörü Thierry Ader, buradaki konuşmasında, Türkiye'nin havacılık konusunda coğrafi anlamda çok büyük potansiyeli bulunduğunu dile getirdi. Yerli uçak üretimi gibi hırslı hedeflere sahip Türkiye'de, İstanbul Havalimanı ile hava yolu trafiğinin de arttığına işaret eden Ader, "Bütün dünyadaki nüfusun yüzde 25'ini İstanbul'a getirip onları dünyanın her yerine taşıyabilirsiniz." dedi. Ader, Airbus'un Türkiye'deki faaliyetlerine 30 yıl önce başladığını belirterek şunları söyledi:

"Türkiye ile gayet iyi çalışıyoruz. 2,5 milyar dolar olan kümülatif hacmimizi 2030 yılında 5 milyar dolara çıkarmak istiyoruz. Türk havacılığı olgunluk aşamasında, biz de bundan çok memnunuz. Uzay ve havacılık sektörüne bölgede bir eğilim var. Bu konuda kümelenen çok şirket görüyoruz. Türkiye'de çok iyi maliyet, kapasite avantajınız var ve tedarik zinciriniz gayet iyi." - "Türkiye büyüme kaydediyor" Boeing Tedarikçi Geliştirme Direktörü Jean Pierre Ustal da Türkiye'nin havacılık sanayisinde çok iyi bir pazar olduğunu ifade etti. "Türkiye olarak çok iyi bir konuma sahipsiniz." diyen Ustal, "Türkiye'de kalite istiyorlar ve şirketin ilerlemesini istiyorlar. Hizmet güvenliği ve parçalardaki standardizasyon da önemli. Çok büyük bir tedarik sisteminiz var. Türkiye doğal bir merkez ve büyüme kaydediyor." diye konuştu. Ustal, Boeing'in 70 yıldan uzun süredir Türkiye ile çalıştığını belirterek, "Burası doğal bir merkez. İstanbul'a geliyorsunuz ve dünyadaki her yere buradan gidebilirsiniz. Sadece büyüme olarak değil maliyet açısından da. Maliyet düşüklüğü ne kadar sürecek bilmiyorum. İnsan kaynaklarının daha fazla beceri kazandığını, kullanılmamış teknoloji kapasitesinin avantaj sağlayacağını görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.