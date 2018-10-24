"Türk havacılık sektörü 3. havalimanıyla daha hızlı büyüyecek"

İZMİR (AA) - YUSUF ŞAHBAZ - Atlasglobal Havayolları Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ersoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 29 Ekim'de ilk fazı hizmete alınacak İstanbul Yeni Havalimanı'na ilişkin, "Bununla Türk havacılığı çok daha hızlı büyücek. Bu gecikmiş bir ihtiyaçtı. Bunu en kısa sürede sağlıklı bir şekilde hayata geçirmeyi de başarırsak Türk havacılığını bulunduğu yerin çok daha ilerisine taşımış olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Ersoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul'un dünyanın doğusunu ve Avrupa'yı iki uçuşla bağlayan en ideal aktarma merkezi olduğunu vurguladı.

İstanbul'un doğal güzelliğinin de cazibe merkezi olmasında etkili olduğunu aktaran Ersoy, "Dünyanın en güzel şehirlerinden biri. Ayrıca Türkiye turizm anlamında dünyanın en fazla talep gören 6'ıncı destinasyonu. Bunlar bir araya geldiği zaman zaten dünya ortalamasının üstünde olan havacılığın katlayarak büyümesini hiçbir şey engelleyemez." diye konuştu.

Türk havacılık sektörünün daha hızlı büyümesinin önündeki engelin mevcut havalimanının kapasite yetersizliği olduğuna işaret eden Ersoy, "Yeni havalimanıyla bu ortadan kalkmış olacak. Bununla Türk havacılığı çok daha hızlı büyücek. Bu gecikmiş bir ihtiyaçtı. Bunu en kısa sürede sağlıklı bir şekilde hayata geçirmeyi de başarırsak Türk havacılığını bulunduğu yerin çok daha ilerisine taşımış olacağız." ifadelerini kullandı.