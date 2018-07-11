Türk havlusunda yeni hedef: Çin

DENİZLİ (AA) - MUSTAFA DEĞİRMENCİOĞLU - Türk havlu ve bornoz ihracatçıları, tekstilde Türk malına yönelik ilginin giderek arttığı Çin'i hedef pazar olarak belirledi.

Türkiye'nin yaklaşık 3,5 milyar dolar olan yıllık ev tekstili ihracat tutarının yaklaşık 1,5 milyar dolarlık kısmının temin edildiği Denizli'de ihracatçılar alternatif pazarlara yöneldi.

Turquality kapsamındaki projeyle "Turkish Towels" adı altında markalaşma çalışması yürüten ihracatçılar, önde gelen uluslararası organizasyonlara sponsorluk yapıyor.

Genelde ABD ve Avrupa'ya ürün gönderilen Denizli'den Çin'e yapılan tekstil ihracatı 2017'de önceki yıla göre 2 kat artışla 11 milyon 730 bin dolara çıktı.

Çin'de 'Avrupa malı' imajıyla ve lüks tüketim ürünü olarak satılan Türk havlu ve bornozlarının bu pazarda daha fazla yer bulması için Çin'de depo açılması ve tanıtım etkinlikleri düzenlenmesi planlanıyor.

Denizli İhracatçılar Birliği Başkanı Hüseyin Memişoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çin pazarında büyümek için bu ülkenin geleneksel fuarı olan Canton İthalat İhracat Fuarı'na etkili bir katılım planladıklarını söyledi.