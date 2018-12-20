Türk havlusunun ABD pazarında ilk 3 hedefi

DENİZLİ (AA) - MUSTAFA DEĞİRMENCİOĞLU - "Turkish Towels" markasıyla havlu ve bornoz ürünlerinde ihracatı artırmaya çalışan Denizlili üreticiler, en önemli rakiplerinden Çin'in tekstil ürünleri için ek vergi kararı alan ABD pazarına odaklanma kararı aldı.

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) verilerine göre, yılın 11 ayında Denizli'den yapılan ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artarak 2 milyar 355 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu dönemde tekstil ve konfeksiyon ürünlerindeki ihracat ise 1 milyar 273 milyon dolara ulaştı.

Tekstil ve konfeksiyon sektöründe en fazla ihracat yapılan ilk 5 ülke Almanya, İtalya, ABD, İngiltere ve Fransa oldu. Son dönemde çıkış yakalanan ABD pazarı 138 milyon dolar büyüklüğe ulaştı.

Turquality Projesi kapsamında desteklenen "Turkish Towels" markası altında tanıtım ve pazarlama çalışması yürüten Denizli İhracatçı Birlikleri'nin (DENİB) hedef pazarları ise İngiltere ve ABD oldu.

İki ülke arasındaki ticaret savaşlarının etkisiyle ABD'nin Çin malı tekstil ürünlerine 24 Eylül'den itibaren yüzde 5 ek gümrük vergisi getirmesi sonrası bu pazardan gelen siparişlerde artış bekleyen ihracatçı, Türk havlu, bornoz ve ev tekstili ürünlerini ABD'li tüketiciye tanıtmak için çalışma başlattı.