"Türk hazır giyim ihracatçıları ABD pazarına kilitlendi"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanvekili Özkan Karaca, ABD'nin, Çin'den yılda 40 milyar dolara yakın hazır giyim ürünü ithal ettiğini, henüz resmi bir kısıtlama olmasa da iki ülke arasındaki ticaret savaşından Çin'in hazır giyim ihracatının da olumsuz etkileneceğini düşündüğünü bildirdi.

Karaca, "Türk hazır giyim ihracatçıları bu gerçekten hareketle ABD pazarına kilitlendi. Biz süreci fırsata dönüştürmek, Çin'in kaybettiği pastadan pay almak ve ülkemizi ABD'nin hazır giyim tedarikçisi ülkeler sıralamasında ilk 10'a sokmak istiyor." ifadelerini kullandı.

İHKİB'den yapılan açıklamaya göre, ABD'nin Las Vegas kentinde düzenlenen ve alanında dünyanın en büyük hazır giyim fuarlarından biri olan Magic Show başladı. 12 Ağustos'ta başlayan ve 15 Ağustos'ta sona erecek fuarda 17’si İHKİB öncülüğünde milli, 13’ü bireysel katılım gösteren toplam 30 Türk firmasının stantları alıcıların yoğun ilgisi ile karşılaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karaca, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşını sektör için fırsata dönüştürmek istediklerini belirterek, yeni dönemde ortaya çıkacak avantajları değerlendirip Türkiye’yi yıllık yaklaşık 100 milyar dolarlık hazır giyim ithalatı bulunan ABD’nin ilk 10 tedarikçisi arasına sokmak için kolları sıvadıklarını bildirdi.