Türk hazır giyimi, ihracat çıtasını 25 milyar dolara çıkardı

Tanka, "Türkiye'de özellikle yeni çıkardığımız markalarda büyümeyi düşünüyoruz. Türkiye'nin esnek bir üretim zincirinin olması lazım ve kalite çok önemli. Kalitede hep ön plandaydık ama şu an Türkiye, kalitede diğer rakip ülkelerin önünde değil, daha geride... Eskiden bir mağazaya gittiğimiz zaman orada en kaliteli ürünler Türk ürünleri olurdu, şu an öyle değil." şeklinde konuştu.

Kaliteli üretim ve üretim hızı gibi konuların Türkiye için önemli olduğunu, bu konularda ihracat hedeflerine ulaşmak için firmaların ciddi çabalar göstermesi gerektiğini kaydeden Tanka, bu konularda çaba gösterilmesi halinde Türkiye'nin lider olabileceğini söyledi.

De Facto Stratejik Tedarik Yönetimi Direktörü Ferit Arseven de Mayıs 2018 itibarıyla 475 mağazaya ulaştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Her yıl yaklaşık yüzde 30 büyüdük. Bu şekilde de büyümeye devam ediyoruz. 2019 hedeflerimizde de şu an yüzde 25 adetsel büyüme öngörüyoruz. Bir Türk markası olarak tüm alımlarımızın yüzde 80'ini Türkiye'den yapıyoruz. Bu rakam yükselerek devam ediyor. Türkiye bizim için çok önemli. Kalite ile ilgili bir noktaya değinmek gerek. Şu an tüm dünyada bir fiyat baskısı almış başını gidiyor.