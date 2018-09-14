Türk hazır giyimin Almanya hedefi 10 milyar dolar

İZMİR (AA) - Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Burak Sertbaş, "Hedefimiz Almanya pazarındaki konumumuzu güçlendirmek ve kısa vadede 5 milyar dolara, orta vadede ise 10 milyar dolara ulaşmak." ifadelerini kullandı.

Sertbaş, yaptığı yazılı açıklamada, 4-6 Eylül'de Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen ve kendilerinin de katıldığı "Fabric Start Fuarı"na gelecek yıl "milli katılım organizasyonu" yapmayı planladıklarını belirtti.

Türk hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün 2017'de yaklaşık 17 milyar dolar ihracatla dünyanın 7. büyük ülkesi olduğunu aktaran Sertbaş, şunları kaydetti:

"Almanya'ya yaptığımız ihracat 3,2 milyar dolara ulaştı. Almanya, en büyük ihraç pazarımız. Almanya'nın ithalatında ise Çin ve Bangladeş'ten sonra üçüncü büyük tedarikçiyiz. Hedefimiz Almanya pazarındaki konumumuzu güçlendirmek ve kısa vadede 5 milyar dolara, orta vadede ise 10 milyar dolara ulaşmak. Munich Fabric Start Fuarı bu amacımıza destek olacak bir fırsat. Almanya pazarı güçlü olduğumuz ve beklentilerini bildiğimiz bir pazar. Bilmediğimiz pazarlarda da tabii ki yer almaya çalışacağız ancak güçlü olduğumuz pazarlarda daha da güçlenmenin doğru olduğuna inanıyoruz."

