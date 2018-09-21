FİNANS

Türk Henkel'e 6,9 milyon lira para cezası

FİNANS HABERLERİ  | 21.09.2018 19:45 | Son Güncelleme

Rekabet Kurulunca, Türk Henkel Kimya Sanayi ve Ticaret AŞ'ye 6 milyon 944 bin lira idari para cezası verildi

Rekabet Kurulunca, Türk Henkel Kimya Sanayi ve Ticaret AŞ'ye 6 milyon 944 bin lira idari para cezası verildi.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Türk Henkel Kimya Sanayi ve Ticaret AŞ'nin ürünlerinin yeniden satış fiyatını tespit etmek suretiyle rekabet ihlaline ilişkin kanuna aykırılık gerekçesiyle yürütülen soruşturma tamamlandı.

Kurulca, Türk Henkel'in rekabeti engelleyici tutumları dolayısıyla cezalandırılmasına karar verildi.

Bu nedenle, 2017 mali yılı sonunda oluşan ve Kurul tarafından belirlenen yıllık gayrisafi gelirlerinin üzerinden Türk Henkel Kimya Sanayi ve Ticaret AŞ. unvanlı şirkete 6 milyon 944 bin 931 lira idari para cezası verilmesi kararlaştırıldı.

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İdari para cezası Rekabet Kurulu Rekabet Kurumu Türk Henkel Kimya Sanayi ve Ticaret AŞ

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