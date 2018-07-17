Türk heyeti Çeçenistan'da

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Ayşe Türkmenoğlu başkanlığındaki Türk heyeti, Türkiye ile Çeçenistan arasındaki karşılıklı ilişkilerin değerlendirilmesi amacıyla Rusya Federasyonu'na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti'ne geldi.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Türkmenoğlu ve beraberindeki heyet, Çeçenistan ile çeşitli alanlardaki iş birliği olanaklarını değerlendirmek üzere 17-19 Temmuz tarihlerinde Çeçenistan’da temaslarda bulunacak.
Çeçenistan’da İslami ticaretin geliştirilmesine yönelik atılacak adımların da ele alınacağı ziyarette, Türkiye'de "Türkiye-Çeçenistan Ekonomi Forumu"nun düzenlenmesi konusu da değerlendirilecek.
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