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Türk IC İçtaş İnşaat ile İtalyan Astaldi, Rusya’da tramvay yolu yapacak

FİNANS HABERLERİ  | 24.05.2018 17:04 | Son Güncelleme

IC İçtaş İnşaat ve İtalyan Astaldi konsorsiyumu ile St. Petersburg arasında travma yolu inşaatı için protokol imzalandı

ST. PETERSBURG (AA) – IC İçtaş İnşaat ve İtalyan Astaldi firmalarının kurduğu ortak girişim ICA ile St. Petersburg arasında, St. Petersburg’ta inşa edilmesi planlanan tramvay yolunun inşaatı ve işletimine yönelik protokol imzalandı.

Rusya’nın St. Petersburg kentinde düzenlenen Uluslararası Ekonomi Forumu kapsamında ICA ile St. Petersburg Valiliği arasında, Krasnoye Selo-Sosnovaya Polyana bölgesinde inşa edilmesi planlanan tramvay yolunun inşaatı ve işletimine yönelik protokol imzalandı.

İmza töreninde bir konuşma yapan IC İçtaş İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Fırat Çeçen, St. Petersburg’la ile yürütülen iş birliğinin etkin bir şekilde devam edeceğinden emin olduklarını vurgulayarak, “St. Petersburg’a katkımızın daha da etkin olabilmesi için altyapı yatırımlarına yönelik ilgimiz devam edecek.” dedi.

St. Petersburg Valisi Georgiy Poltavçenko da ICA’nın St. Petersburg’taki yatırımlarına büyük önem verdiklerinin altını çizerek, şirkete ileriki dönemde de bu anlamda gerekli desteklerin verileceğini belirtti.

Yaklaşık 30 milyar rublelik maliyetle inşa edilmesi planlanan Krasnoye Selo-Sosnovaya Polyana Tramvay Yolu’nun 2028’e kadar tamamlanması bekleniyor.

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