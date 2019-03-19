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Türk ihracatçılar Çin'e çıkarma yapacak

FİNANS HABERLERİ  | 19.03.2019 13:32 | Son Güncelleme

Çin Halk Cumhuriyeti tarafından geçen yıl ilki gerçekleştirilen China International Import Expo Fuarı, 10 trilyon dolarlık dev ithalat pazarıyla ikinci kez kapılarını açmaya hazırlanıyor.

Türk ihracatçılar Çin'e çıkarma yapacak

Gökhan Artan / İstanbul, 19 Mart (DHA) - Çin Halk Cumhuriyeti tarafından geçen yıl ilki gerçekleştirilen China International Import Expo Fuarı, 10 trilyon dolarlık dev ithalat pazarıyla ikinci kez kapılarını açmaya hazırlanıyor. T.C. Ticaret Bakanlığı himayeleri ve Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) koordinasyonu ve İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği-İKMİB’in Türkiye Milli Katılım Organizasyonu ile 100’e yakın Türk firması, Çin Uluslararası İthalat Fuarı’nda boy göstermeyi hedefliyor.

5-10 Kasım 2019 tarihleri arasında Çin’in Şanghay kentinde düzenlenecek dünyanın en büyük ithalat fuarında, Türk firmaları geçtiğimiz yıl açılan toplam stand alanını 5’e katlayarak 4 bin metrekarelik bir stand alanı ile ihracatta yeni rekorlara koşmayı amaçlıyor.Ticaret Bakanlığı tarafından teşvik desteği kapsamına alınan Çin Uluslararası İthalat Fuarı için katılımcı firmaların, 27 Mart 2019 tarihine kadar katılım sözleşmelerini teslim etmeleri gerekiyor.

"Yeni rotalar çizip, yeni pazarlara girmemiz en elzem konuları başında geliyor"

Fuara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, “Geçen yıl yine milli katılım ile gerçekleşen ve 38 firma ile gittiğimiz fuarda yapılan iş birliği anlaşmalarının tutarı 620 milyon dolar seviyelerinde gerçekleşmişti. Bu yıl daha yoğun bir ilginin ve daha büyük çapta ticaret anlaşmalarının yapılmasını bekliyoruz. Çünkü geleneksel pazarlarımız, bildiğiniz üzere, ticaret savaşları ve Brexit gibi konularla çalkalanmaktalar. Bunun yanı sıra, yavaşlayan küresel talep, küresel ticaretin performansına yönelik beklentilerin de revize olmasına sebep oldu. En büyük ticaret ortağımız olan AB’nin 2018 büyüme performansı yüzde 2’nin altında kalarak yüzde 1.8 olarak gerçekleşti. Bu yüzden yeni rotalar çizip, yeni pazarlara girmemiz en elzem konuları başında geliyor." dedi.

"Çin'in ithalat hacminden Türk ihracatçıların hak ettiği payı alması öncelikli hedefimiz"

Milli katılım ile gerçekleşecek ithalat, ihracat fuarlarının Türkiye’nin çok yönlü dış politikası anlamında da, Çin ile karşılıklı kazan Türk ihracatçılar Çin'e çıkarma yapacakTürk ihracatçılar Çin'e çıkarma yapacak

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