Türk ihracatçılar Çin'e çıkarma yapacak

Gökhan Artan / İstanbul, 19 Mart (DHA) - Çin Halk Cumhuriyeti tarafından geçen yıl ilki gerçekleştirilen China International Import Expo Fuarı, 10 trilyon dolarlık dev ithalat pazarıyla ikinci kez kapılarını açmaya hazırlanıyor. T.C. Ticaret Bakanlığı himayeleri ve Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) koordinasyonu ve İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği-İKMİB’in Türkiye Milli Katılım Organizasyonu ile 100’e yakın Türk firması, Çin Uluslararası İthalat Fuarı’nda boy göstermeyi hedefliyor.

5-10 Kasım 2019 tarihleri arasında Çin’in Şanghay kentinde düzenlenecek dünyanın en büyük ithalat fuarında, Türk firmaları geçtiğimiz yıl açılan toplam stand alanını 5’e katlayarak 4 bin metrekarelik bir stand alanı ile ihracatta yeni rekorlara koşmayı amaçlıyor.Ticaret Bakanlığı tarafından teşvik desteği kapsamına alınan Çin Uluslararası İthalat Fuarı için katılımcı firmaların, 27 Mart 2019 tarihine kadar katılım sözleşmelerini teslim etmeleri gerekiyor.

"Yeni rotalar çizip, yeni pazarlara girmemiz en elzem konuları başında geliyor"