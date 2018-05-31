FİNANS

"Türk ihracatçısı ABD'de sabırlı olmalı"

FİNANS HABERLERİ  | 31.05.2018 10:58 | Son Güncelleme

New York Ticaret Ataşesi Nalbat: - "Bizim firmalarımızdan en büyük beklentimiz, ABD pazarıyla alakalı ihracat hedeflerini uzun vadeli koymaları, son derece sabırlı olmaları ve bu sabrı destekleyecek finansal plana sahip olmalarıdır. ABD pazarında en önemli konu sabırlı olabilmek" - "Şirketlerin pazara girişle alakalı bütün problemlerinde Ekonomi Bakanlığı ihracatçılarımızın yanında yer almaktadır. TTM ile beraber ABD pazarında daha güçlü bir zemin oluşmuş durumda ve firmalarımızın bundan yararlanmasını istiyoruz"

ÖVÜNÇ KUTLU - New York Ticaret Ataşesi Ahmet Selçuk Nalbat, "Bizim firmalarımızdan en büyük beklentimiz, ABD pazarıyla alakalı ihracat hedeflerini uzun vadeli koymaları, son derece sabırlı olmaları ve bu sabrı destekleyecek finansal plana sahip olmalarıdır. ABD pazarında en önemli konu sabırlı olabilmek." dedi.

Nalbat, 1-31 Mayıs'ta New York'ta düzenlenen ve Türk ihracatçıları açısından başarılı geçen Dünya Ticaret Haftası'nın ardından ABD pazarı ile ilgili AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci tarafından geçen yıl açılışı yapılan New York Türkiye Ticaret Merkezi'ne (TTM) işaret eden Nalbat, 2018'deki Dünya Ticaret Haftası etkinliklerinde, önceki yıllardan farklı olarak TTM’nin, tanıtım standıyla yer aldığını bildirdi.

Nalbat, TTM standına ABD ile olan ticaretin geliştirilmesi için çalışan farklı ülke profesyonellerinden oluşan katılımcıların yoğun ilgi gösterdiğini ifade ederek, tanışma ve ağ kurma imkanları açısından önemli kazanımlar elde edildiğini kaydetti.

New York Ticaret Ataşeliği olarak farklı birlikler ve derneklerle görüşerek Türkiye'nin dış ticaretinin geliştirilmesine katkı sağlayacak imkanları araştırdıklarını kaydeden Nalbat, potansiyel iş birliği alanlarının belirlendiğini söyledi.

Nalbat, ABD piyasasının kolay bir pazar olmadığını ancak sunduğu imkanların nispeten daha büyük olduğunu vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Amerikalı alıcılar, tedarikçilerini en zor değiştiren alıcılar sıralamasında belki de en yukarılardadır. Bizim firmalarımızdan en büyük beklentimiz, ABD pazarıyla alakalı ihracat hedeflerini uzun vadeli koymaları, son derece sabırlı olmaları ve bu sabrı destekleyecek finansal plana sahip olmalarıdır. ABD pazarında en önemli konu sabırlı olabilmek. Yolun sonunda ABD gibi son derece istikrarlı ve çok büyük bir piyasada kalıcı hale gelmek işten değildir."

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- "Bütün problemlerinde Ekonomi Bakanlığı ihracatçılarımızın yanındadır"

Ahmet Selçuk Nalbat, Türk firmalarının, ABD pazarına girişinde, TTM imkanlarından haberdar olmaları ve bunun için ihracatçı birliklerinden bilgi almalarının avantaj sağlayacağını belirterek, "Bunun dışında şirketlerin pazara girişle alakalı bütün problemlerinde Ekonomi Bakanlığı ihracatçılarımızın yanında yer almaktadır. TTM ile beraber ABD pazarında daha güçlüyüz. Firmalarımızın da bu imkanlardan azami ölçüde yararlanmasını istiyoruz." şeklinde konuştu.

Nalbat, New York Ticaret Ataşeliği'nin, Türkiye'den gelen firmalara ABD pazarında karşılaştığı sıkıntılarla ilgili destek verdiğini, iş geliştirme faaliyetleriyle ilgili olarak da katkıda bulunduğunu kaydetti.

Ekonomi Bakanlığı'nın, dünyanın en büyük pazarı olan ABD'ye giren Türk ihracatçılarına, pazara girişten pazarda kalıcı olmaya kadar tüm süreçlere destek verdiğini vurgulayan Nalbat, "Firmalarımız, bu imkanları birlikte değerlendirdiklerinde başarılı olmalarının önlerinde bir engel bulunmuyor." dedi.

Nalbat, ABD piyasasında kalıcı olmayı hedefleyen Türk firmalarına yardımcı olacak ciddi destek mekanizmalarının bulunduğunu ifade ederek, "Türk şirketleri için en önemli husus, pazarda çok kısa sürede mesafe almanın zorluklarının bilinip uzun vadeli olarak burada kalmanın hedeflenmesi... Bunun için de kaynak ve sabır gerekiyor." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
ABD pazarı New York Ticaret Ataşesi Ahmet Selçuk Nalbat Türk yatırımcı Türkiye Ticaret Merkezi (TTM)

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