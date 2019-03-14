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Türk indirim marketleri, Ortadoğu ve Orta Asya’da daha çok yaygınlaşacak

FİNANS HABERLERİ  | 14.03.2019 13:01 | Son Güncelleme

Türk indirim marketleri dünya genelinde daha da yaygınlaşacak.

Türk indirim marketleri, Ortadoğu ve Orta Asya’da daha çok yaygınlaşacak

Türk indirim marketleri, Ortadoğu ve Orta Asya’da daha çok yaygınlaşacak

Gökhan Artan / İstanbul,14 Mart (DHA)-Türk indirim marketleri dünya genelinde daha da yaygınlaşacak. Türkiye etrafında birçok ülke, Türk indirim market zincirlerini ülkelerine davet ederken yayınlanan bir rapora göre Türk indirim marketleri özellikle Ortadoğu ve Orta Asya’da daha da büyüyecek.

Analist şirketi S Bilişim Danışmanlık, Türkiye’deki indirim marketler konusunda bir rapor yayınladı. İndirim marketleri ile ilgili verilerin yer aldığı rapora göre Türkiye etrafındaki birçok ülke liderinin, Türk indirim market zincirlerini ülkelerine davet ettiği ve Ortadoğu ve Orta Asya'da indirim market pazarında Türk şirketlerinin süratle pay aldığına, indirim market modelinin desteklenmesi gerektiğine vurgu yapıldı.Orta Asya ve Ortadoğu indirim market pazarında Türk şirketlerin süratle pay aldığına dikkat çekildiği raporla ilgili bilgiler veren siyasi analist Serdar Sement, “İndirim marketleri Türkiye’de on binlerce mağazasıyla perakendenin temel taşıdır. Bu yıl 40 milyar TL ciroya erişecek bir indirim market zinciri de bulunmaktadır. Türkiye etrafında birçok ülke lideri, Türk indirim market zincirlerini davet etmekte, ciddi sübvansiyon ve imkan sunmaktadır. Rusya’da Putin ülkesindeki market zincirlerine milyarlarca dolar sübvansiyon ödeyerek fiyatları düşük arzı kesintisiz kılmayı sağlamıştır” dedi.

“Yeni indirim marketlerimiz de küresel sıralamaya giriyor”

Yakın gelecekte 500 milyon nüfuslu Ortadoğu ve etraf coğrafyasında büyük tedarik/dağıtım zincirleri konusunda büyük bir rekabetin olacağının altını çizen Sement, “Ortadoğu’da kitle zorunlu tedarikleri az sayıda limandan denetimli çıkışla çalışan, kraliyet bağlantılı kişilerin imtiyazlı şirketlerince karşılanmaktadır. Türk indirim marketler bu işleyişi kıracaktır. Türk indirim market zincirlerinden bazıları yeni olmalarına rağmen yüksek rekabetçi alanda küresel ölçekte ilk yüze girmeyi zorlamaktadır” şeklinde konuştu.

"İndirim market modeline destek olunmalı"

Siyasi analist Serdar Sement, “Yerlilik ve millilik bakımından indirim marketleri rekor düzeyde açık ara öndedir.Bu modeli herkes dekteklemelidir” dedi ve şunları söyledi: İndirim marketlerinin sözleşmeli çiftçi anlaşmaları üstüne gidilmemeli, desteklenmeli ve yaygınlaştırmalıdır. İndirim marketleri eşitlikçi ve dayanışmacı sosyoekonomik mekanizmalarımızdandır. İndirim marketlerinin güçlü depolama yetenek ve yaygın dağıtım kapasiteleri sebze meyvede ana mekanizma şeklinde süratle devreye alınmalıdır. Uygun işbirliği ve şeffaf sübvansiyonlarla mevcut problemler makul çözümlere kolayca kavuşturulabilir. İndirim marketlerinin cirolarına nazaran düşük kârlılıkları sistemin ayakta kalması için makul ve işlevsel görülmeli, sebze-meyvede zarar etmeleri beklenmemelidir” (Fotoğraflı)

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