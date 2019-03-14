Türk indirim marketleri, Ortadoğu ve Orta Asya’da daha çok yaygınlaşacak

Gökhan Artan / İstanbul,14 Mart (DHA)-Türk indirim marketleri dünya genelinde daha da yaygınlaşacak. Türkiye etrafında birçok ülke, Türk indirim market zincirlerini ülkelerine davet ederken yayınlanan bir rapora göre Türk indirim marketleri özellikle Ortadoğu ve Orta Asya’da daha da büyüyecek.

Analist şirketi S Bilişim Danışmanlık, Türkiye’deki indirim marketler konusunda bir rapor yayınladı. İndirim marketleri ile ilgili verilerin yer aldığı rapora göre Türkiye etrafındaki birçok ülke liderinin, Türk indirim market zincirlerini ülkelerine davet ettiği ve Ortadoğu ve Orta Asya'da indirim market pazarında Türk şirketlerinin süratle pay aldığına, indirim market modelinin desteklenmesi gerektiğine vurgu yapıldı.Orta Asya ve Ortadoğu indirim market pazarında Türk şirketlerin süratle pay aldığına dikkat çekildiği raporla ilgili bilgiler veren siyasi analist Serdar Sement, “İndirim marketleri Türkiye’de on binlerce mağazasıyla perakendenin temel taşıdır. Bu yıl 40 milyar TL ciroya erişecek bir indirim market zinciri de bulunmaktadır. Türkiye etrafında birçok ülke lideri, Türk indirim market zincirlerini davet etmekte, ciddi sübvansiyon ve imkan sunmaktadır. Rusya’da Putin ülkesindeki market zincirlerine milyarlarca dolar sübvansiyon ödeyerek fiyatları düşük arzı kesintisiz kılmayı sağlamıştır” dedi.