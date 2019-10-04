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Türk iş adamı "Forever 21"in Avrupa mağazalarına talip

FİNANS HABERLERİ  | 04.10.2019 11:01 | Son Güncelleme

Select Yönetim Kurulu Başkanı ve Avrupalı Türk Markalar Birliği Başkanı Cafer Mahiroğlu: - “Forever 21 markasının Avrupa’daki mağazalarının satın alınması için görüşmeler yapıyoruz”

LONDRA (AA) – GÖKHAN KURTARAN - Yaklaşık 12 sene önce İngiltere’nin en büyük kadın hazır giyim perakende zincirlerinden olan Select’i satın alan iş adamı Cafer Mahiroğlu, yakın zamanda iflasını açıklayan Forever 21’in Avrupa’daki mağazalarına talip olduğunu söyledi.

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Select Yönetim Kurulu Başkanı ve Avrupalı Türk Markalar Birliği Başkanı Cafer Mahiroğlu, “Forever 21 markasının Avrupa’daki mağazalarının satın alınması için görüşmeler yapıyoruz.” ifadesini kullandı.

Londra’da konuya yakın kaynaklar ise Mahiroğlu’nun satın alma girişiminde ikinci tur görüşmelerde olduğunu, sürecin olumlu bir şekilde tamamlanmasının Türk tekstil dünyası açısından son derece önemli bir adım olacağını bildirdi.

- Daha önce de iflastan zincir satın aldı

Sivaslı Mahiroğlu, dil eğitimi için yaklaşık 20 yıl önce gittiği İngiltere'de ütücülükle başlayıp, uzun yıllar çalıştıktan sonra kendi çalıştığı konfeksiyon atölyesini satın aldı. Armondi adlı şirketi 1991’de satın almasının ardından kısa zamanda Top Shop, New Look, Dorothy, Perkins, Tesco, Evans gibi markaların üreticisi oldu.

Mahiroğlu, büyüme yolundaki en önemli adımını ise 2007'de kayyuma devredilmiş İngiliz kadın hazır giyim zinciri Select’i 13 milyon sterline alarak attı. Kısa sürede verimsiz mağazaları kapatarak ve organizasyonu güçlendirerek şirketi yeniden ayağa kaldırmayı başardı.

Select, İngiltere’nin yanı sıra, Türkiye, Romanya, Vietnam, Çin ve Hindistan'da yaklaşık bin 500'ü Türk, 7 bine yakın çalışanı ile, üretim tesisleri ve mağazalar zinciriyle geniş bir istihdam sağlıyor. İflas etmiş bir şirketin kısa zamanda ayağa kaldırılması İngiltere’de takdirle karşılanıyor. İngiltere genelinde 200'e yakın şubesi bulunan Select, büyümesini sürdürüyor. Cafer Mahiroğlu aynı zamanda Avrupalı Türk Markalar Birliği’nin (ATMB) başkanlığını yürütüyor.

- Forever 21 iflasını ilan etti

ABD'li dev moda perakendecisi Forever 21 geçtiğimiz hafta sonu iflas başvurusunda bulunmuştu. Şirketten yapılan yazılı açıklamada ABD'de 178 mağazanın kapatılması için onay talep edildiği belirtilmiş, ayrıca Kanadalı alt kuruluşunun da iflas başvurusu yaptığını ve ülkede bulunan 44 mağazasını kapatacağını bildirilmişti.

Açıklamada Forever 21'in Meksika ve Latin Amerika'da operasyonlarını sürdüreceği fakat Asya ve Avrupa'daki birçok mağazasının kapatılacağı kaydedilmişti.

1984 yılında kurulan şirketin 57 ülkede yaklaşık toplam 815 mağazası bulunuyor. Forever 21’in Avrupa genelinde ise toplam 50 mağazası var.

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