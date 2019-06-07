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“Türk iş adamlarına gereken tüm koşulları sağlamaya hazırız”

FİNANS HABERLERİ  | 07.06.2019 17:10 | Son Güncelleme

Özbekistan Başbakan Yardımcısı Abduhakimov: - "Özbekistan’da iş yapmak isteyen Türk iş adamlarına gereken tüm koşulları sağlamaya hazırız”

NAMANGAN (AA) – Özbekistan Başbakan Yardımcısı Aziz Abduhakimov, ülkesinde iş yapmak isteyen Türk iş adamlarına gereken tüm koşulları sağlayacaklarını söyledi.

Özbekistan’ın doğusundaki Namangan şehrinde "Namangan'da İş Yapma-2019" Uluslararası Yatırım Forumu düzenlendi.
Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 30'u aşkın ülkeden 280’a yakın yabancı şirket temsilcileri ve iş adamlarının katıldığı toplantıda, Namangan vilayetinin iş ve yatırım yapma imkanları tanıtıldı.

Forumun açılışında konuşan Başbakan Yardımcısı Aziz Abduhakimov, forumun amacının bölgenin iş ve yatırım imkanlarını tanıtmak ve bölgenin yabancı ortaklarla iş birliklerini daha da geliştirmek olduğunu kaydetti.

Abduhakimov, yabancı yatırımcıların Özbekistan’da iş yapmaya büyük bir ilgi gösterdiğini belirterek, forumun Özbekistan’ın Namangan bölgesinin imkanlarının tanıtılmasına katkı sağlayacağını vurguladı.

Namangan Valisi Hayrulla Bazarov da Fergana Vadisi'nin kalbinde yerleşen Namangan vilayetinin gıda ve hafif sanayinin merkezi haline geldiğini belirterek, bölgenin dünyanın 52 ülkesi ile iş birliği yaptığını ve ülkedeki toplam dokuma ürünlerinin yüzde 15’ini ürettiğini kaydetti.

Namangan’ın gıda, meyve-sebze ve tekstil sektöründe önemli bir potansiyele sahip olduğunu dile getiren Bazarov, yeni pazarların geliştirilmesi ve ihracat coğrafyasının genişletilmesine yönelik çalışmaları sürdürdüklerini ve bölgedeki yatırım projelerinin yanı sıra yurt dışına tekstil, ipek, kurutulmuş meyve, sebze ve yaş meyve ürünlerini ihraç etmeye hazır oldukları ifade etti.

Forum kapsamında Namangan’da üretilen ürünlerin sergilendiği fuar düzenlendi. Fuarın ardından Namanganlı üreticilerle yabancı ortaklar arasında ortak yatırım ve iş birliğini öngören toplam 320 milyon dolarlık bir dizi anlaşmalar imzalandı.

- “Türk işadamlarına gereken tüm koşulları sağlamaya hazırız”

Forumun ardından AA muhabirine açıklama yapan Başbakan Yardımcısı Aziz Abduhakimov, Türk iş adamlarının Özbekistan’da iş yapmaya büyük bir ilgi gösterdiğini kaydederek, "Özbekistan’da iş yapmak isteyen Türk iş adamlarına gereken tüm koşulları sağlamaya hazırız." dedi.

Türkiye’nin tekstil sektöründe büyük bir tecrübeye sahip olduğunu aktaran Abduhakimov, son dönemde Namangan’ın tekstil sektöründe dünyanın önemli merkezlerinden biri olmasına yönelik çalışmaların sürdürdüğünü vurguladı.

Abduhakimov, “Türk şirketlerini Özbekistan’a davet ediyoruz. Onlara gereken tüm koşulları sağlamaya hazırız. Ülkede ucuz elektrik, işçi gücü ve hammadde kaynakları mevcut. Türk iş adamlarına ayrı bir önem göstererek, onlara gereken tüm desteği sağlamaya hazırız.” diye konuştu.

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Namangan Özbekistan Özbekistan Başbakan Yardımcısı Aziz Abduhakimov

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