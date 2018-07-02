Türk iş adamlarına Tayland çağrısı

BAHATTİN GÖNÜLTAŞ - Türkiye'nin Bangkok Ticaret Müşaviri Burak Balkan, Tayland'ın Asya-Okyanusya bölgesinde 3,9 milyarlık nüfusun merkezinde yer aldığını belirterek, "Türk ihracatçısı, önemli bir pazara giriş kapısı olan bu ülkedeki fırsatları kaçırmamalı." dedi.

Balkan, AA muhabirine, Tayland'daki ticari fırsatlara ilişkin bilgi verdi.

Tayland'ın dış ticaret fazlası veren, ekonomisi büyüyen, 67 milyon nüfuslu bir pazar olduğunu ifade eden Balkan, ülkenin Asya-Okyanusya bölgesine giriş kapısı niteliği taşıdığını ve gelecek vadeden bir ülke olarak değerlendirildiğini söyledi.

Balkan, Türkiye ile Tayland arasındaki ticaret hacminin son yıllarda artış göstererek, geçen yıl itibarıyla yaklaşık 2,1 milyar doları bulduğunu ve tarihi zirvesine ulaştığını dile getirdi.

Ticaretin 165,7 milyon dolarının ihracattan, 1,9 milyar dolarının ithalattan oluştuğuna dikkati çeken Balkan, Tayland'ın Asya-Okyanusya bölgesinde 3,9 milyarlık nüfusun merkezinde yer aldığını, Türk ihracatçısının önemli bir pazara giriş kapısı olan bu ülkedeki fırsatları kaçırmaması gerektiğini ifade etti.