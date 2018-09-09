"Türk iş adamlarının Afrika'da söz sahibi olmasını istiyoruz"

LEVENT KİŞİ - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Uluslararası İlişkiler ve Dış Ticaret Komisyonu Başkanı Zeki Güvercin, Türk iş adamlarının Afrika'da söz sahibi olması için çalıştıklarını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın gösterdiği yöntemle, 'kazan-kazan' politikasını uygulayacağız. Batılıların yaptığı hataları tekrar etmeyeceğiz." dedi.

Güvercin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, MÜSİAD'ın uluslararası bir sivil toplum kuruluşu olduğunu, dünyanın birçok yerindeki şube ve temsilcilikleriyle Türk iş adamlarının dış ticaretini geliştirebilmeleri ve yeni pazarlar elde edebilmeleri için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

MÜSİAD Expo'nun 21 Kasım'da düzenleneceğini anımsatan Güvercin, bu yıl Afrika ağırlıklı olacak organizasyonda 3 bine yakın Afrikalı iş insanını misafir edeceklerini, bunun dış ticarete ivme kazandırmasını beklediklerini bildirdi.

Afrika ile ilgili ana gündemlerden birinin vize problemi olduğuna dikkati çeken Güvercin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Vizeyle ilgili Cumhurbaşkanlığı ve Dışişleri Bakanlığı ile görüşmeler yaptık. Afrika'dan gelerek Türkiye'de yatırım yapacak iş adamlarının vize konusunda yaşadıkları sıkıntıların Dışişleri Bakanlığımızla koordineli olarak çözülmesi, bu alanda iyileştirme yapılabilmesi için çalışma başlattık. Gayretlerimiz devam ediyor. Önümüzdeki günlerde bununla ilgili güzel haberlerimiz olacak."