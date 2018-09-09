FİNANS

"Türk iş adamlarının Afrika'da söz sahibi olmasını istiyoruz"

FİNANS HABERLERİ  | 09.09.2018 11:43 | Son Güncelleme

MÜSİAD Uluslararası İlişkiler ve Dış Ticaret Komisyonu Başkanı Zeki Güvercin: - "Afrika'daki bütün yapılarla ve organizasyonlarla iş birliği yaparak Türk iş adamlarının Afrika'da söz sahibi olmasını istiyoruz" - "Sayın Cumhurbaşkanımızın gösterdiği yöntemle, 'kazan-kazan' politikasını uygulayacağız. Batılıların yaptığı hataları tekrar etmeyeceğiz. Yani 'kötü beyaz' rolünde olmamamız gerekiyor"

LEVENT KİŞİ - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Uluslararası İlişkiler ve Dış Ticaret Komisyonu Başkanı Zeki Güvercin, Türk iş adamlarının Afrika'da söz sahibi olması için çalıştıklarını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın gösterdiği yöntemle, 'kazan-kazan' politikasını uygulayacağız. Batılıların yaptığı hataları tekrar etmeyeceğiz." dedi.

Güvercin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, MÜSİAD'ın uluslararası bir sivil toplum kuruluşu olduğunu, dünyanın birçok yerindeki şube ve temsilcilikleriyle Türk iş adamlarının dış ticaretini geliştirebilmeleri ve yeni pazarlar elde edebilmeleri için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

MÜSİAD Expo'nun 21 Kasım'da düzenleneceğini anımsatan Güvercin, bu yıl Afrika ağırlıklı olacak organizasyonda 3 bine yakın Afrikalı iş insanını misafir edeceklerini, bunun dış ticarete ivme kazandırmasını beklediklerini bildirdi.

Afrika ile ilgili ana gündemlerden birinin vize problemi olduğuna dikkati çeken Güvercin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Vizeyle ilgili Cumhurbaşkanlığı ve Dışişleri Bakanlığı ile görüşmeler yaptık. Afrika'dan gelerek Türkiye'de yatırım yapacak iş adamlarının vize konusunda yaşadıkları sıkıntıların Dışişleri Bakanlığımızla koordineli olarak çözülmesi, bu alanda iyileştirme yapılabilmesi için çalışma başlattık. Gayretlerimiz devam ediyor. Önümüzdeki günlerde bununla ilgili güzel haberlerimiz olacak."

Afrikalı iş insanları için Türkiye'nin öncelikli bir destinasyon olmasının önemine değinen Güvercin, "Afrikalı iş adamlarının Amerika ve Avrupa ile değil öncelikle Türkiye'yle iş yapmalarını istiyoruz. Onlar da bunu istiyorlar. Bu yatırımların önünü açmak için MÜSİAD olarak görevimizi yapacağız. Bu manada destek veren Cumhurbaşkanımıza ve Dışişleri Bakanımıza teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Güvercin, Afrika'nın Türk iş insanlarına olağanüstü yeraltı kaynakları ve enerji alanında çok ciddi fırsatlar sunduğunu vurguladı.

Afrika'da söylemden eyleme geçme zamanı olduğunu aktaran Güvercin, sahada her türlü donanıma sahip kadroların mevcut bulunduğunu dile getirdi.

Güvercin, buralara yerelde çok ciddi manada sahip çıkılması gerektiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"MÜSİAD 2018'i 'Afrika yılı' ilan etti. Temsilcilikler ve şubeler atandı. 2018'de 20'ye yakın Afrika iş forumu düzenledik. Afrika'daki bütün yapılarla ve organizasyonlarla iş birliği yaparak Türk iş adamlarının Afrika'da söz sahibi olmasını istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın gösterdiği yöntemle, 'kazan-kazan' politikasını uygulayacağız. Batılıların yaptığı hataları tekrar etmeyeceğiz. Yani 'kötü beyaz' rolünde olmamamız gerekiyor. Kardeş olarak onlara yaklaşmamız gerekiyor."

PARTNERMegan Fox'tan 'Troya' paylaşımıMegan Fox'tan 'Troya' paylaşımı
"Bir şey ya değerinde gidecek ya da gitmeyecek""Bir şey ya değerinde gidecek ya da gitmeyecek"
Fındıkta ihracat hedefi 6 milyar dolarFındıkta ihracat hedefi 6 milyar dolar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Afrika ihracat Müsiad ticaret Zeki Güvercin

En Çok Okunan Haberler

Yerel seçim sonuçları için İstanbul ve Ankara için bomba iddia

Yerel seçim sonuçları için İstanbul ve Ankara için bomba iddia

Emekli Orgeneral Özgen'den çok konuşulacak iddia: Hatay gider

Emekli Orgeneral Özgen'den çok konuşulacak iddia: Hatay gider

9 Eylül Pazar günü hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den kritik uyarı geldi!

9 Eylül Pazar günü hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den kritik uyarı geldi!

Türkiye bu gelin arabasını konuşuyor!

Türkiye bu gelin arabasını konuşuyor!

Nagehan Alçı'dan tahliye kararına sert tepki: Vicdanlara anlatamazsınız

Nagehan Alçı'dan tahliye kararına sert tepki: Vicdanlara anlatamazsınız

SGK duyurdu! Yüz binlerce işçiyi etkileyecek

SGK duyurdu! Yüz binlerce işçiyi etkileyecek

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Trump Çin’e 267 milyar dolar değerinde vergi uygulamaya “hazır olduğunu” söyledi

Trump Çin’e 267 milyar dolar değerinde vergi uygulamaya “hazır olduğunu” söyledi

Köy köy dolaşıp fabrikaya işçi arıyorlar

Köy köy dolaşıp fabrikaya işçi arıyorlar

Tunceli, istihdamda 4'üncü sıraya yükseldi

Tunceli, istihdamda 4'üncü sıraya yükseldi

İş dünyasından Bakan Albayrak'a teşekkür

İş dünyasından Bakan Albayrak'a teşekkür

İş Bankası'ndan 130 milyon adet pay geri alımı açıklaması

İş Bankası'ndan 130 milyon adet pay geri alımı açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Antalya turist sayısında 9,5 milyonu geçti

Antalya turist sayısında 9,5 milyonu geçti

"Bir şey ya değerinde gidecek ya da gitmeyecek"

"Bir şey ya değerinde gidecek ya da gitmeyecek"

Fındıkta ihracat hedefi 6 milyar dolar

Fındıkta ihracat hedefi 6 milyar dolar

'2018 turizmde rekor yılı olacak'

'2018 turizmde rekor yılı olacak'

Lavanta yağının kilosu 80 Euro

Lavanta yağının kilosu 80 Euro

Taş ocağından 20 milyon ziyaretçiye

Taş ocağından 20 milyon ziyaretçiye

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.