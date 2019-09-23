"Türk iş adamlarının Asya'ya adım atmalarını istiyorum"

GAZİANTEP (AA) - Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi Allama Sıddıki, "Türk iş adamlarının bir strateji geliştirmelerini ve Asya'ya adım atmalarını istiyorum. Özellikle de Bangladeş gibi bir dost ülkede ilk adımı atabilirler ve daha sonra bölgesel olarak Bangladeş'ten yayılabilirler." dedi.

Sıddıki, beraberinde bir grup büyükelçilik çalışanıyla Gaziantep Ticaret Odasını (GTO) ziyaret ederek, burada GTO Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım ve oda yönetim kurulu üyesi ticaret insanlarıyla bir araya geldi.

Burada konuşan Sıddıki, Bangladeş ve Türkiye'nin pek çok ortak özelliği bulunduğunu belirterek, iki ülkenin de yerel pazarının çok büyük olduğunu, ticarette, yatırımda, ithalat ve ihracatta iki ülkenin iş birliği içinde olması ve bunları güçlendirmesi gerektiğini söyledi.

Sıddıki, ticaretin iki ülke ilişkilerinin çimentosu olduğunu, bu yıl Türkiye'den iki büyük yatırımcının Bangladeş'e gittiğine değinerek, "Her ikisi de Koç grubundan. Birisi hafif elektronik sektöründeki Arçelik, bir Banladeşli firmanın neredeyse büyük hissesini satın aldı. Bir diğeri de Aygaz grubu, Banladeşli bir firmayla Bangladeş'te tüp dolum konusunda faaliyet gösterecek. Potansiyeli göz önüne alırsak bu aslında hiçbir şey değil. Bu yüzden büyükelçi olarak benim diplomatik misyonumun ve Bangladeş'teki Türk Büyükelçisi'nin bu konuda yapacağı çok şey var." diye konuştu.