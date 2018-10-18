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Türk-İş Başkanı: Asgari ücret görüşmelerinin öne alınmasını isteyeceğiz

FİNANS HABERLERİ  | 18.10.2018 15:07 | Son Güncelleme

TÜRKİYE İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Genel Başkanı Ergün Atalay, aralık ayındaki asgari ücret görüşmelerinin öne alınmasını isteyeceklerini belirterek, "Yönetmelik mi değiştireceğiz, yasaya bir madde mi koyacağız?

Türk-İş Başkanı: Asgari ücret görüşmelerinin öne alınmasını isteyeceğiz

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - TÜRKİYE İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Genel Başkanı Ergün Atalay, aralık ayındaki asgari ücret görüşmelerinin öne alınmasını isteyeceklerini belirterek, "Yönetmelik mi değiştireceğiz, yasaya bir madde mi koyacağız? Çünkü asgari ücretlinin dayanma gücü kalmadı. 2 bin lira rakamı, aralık ayına kadar. Aralık ayındaki hükümetle yaptığımız görüşmelerle 2 bin liranın üzerinde olsun" dedi.
Türk-İş Genel Merkezi tarafından Afyonkarahisar'daki bir termal otelde Bursa, İstanbul ve İzmir bölgeleri şube başkanları ve il temsilcilerinin katıldığı toplantı düzenlendi. Toplantıya Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, genel merkez yöneticileri, Bursa, İstanbul ve İzmir bölgelerinden şube başkanları ve il temsilcileri katıldı.
Toplantıda konuşan Türk- İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Türkiye'nin 1 asırdır paçasından aşağı çekilmek istendiğini söyledi. Dünyadaki ülkelerin çıkarlarının ekonomik olduğunu vurgulayan Atalay, Türkiye'nin sadece birkaç dostu olduğunu aktardı.
'2 BİN LİRANIN ÜZERİNDE OLSUN'
Asgari ücretle ilgili görüşmelere değinen Ergün Atalay, önümüzdeki hafta yönetim kuruluyla birlikte Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na müracaat ederek, aralık ayındaki asgari ücret görüşmelerinin öne alınmasını isteyeceklerini kaydetti. Atalay, "Yönetmelik mi değiştireceğiz? Yasaya bir madde mi koyacağız? Çünkü asgari ücretlinin dayanma gücü kalmadı. Önümüzdeki hafta başında randevumuza gideceğiz. Bakanla hafta içinde bu konuyu konuşup kamuoyunu bilgilendiririz. 2 bin lira rakamı, aralık ayına kadar. Aralık ayındaki hükümetle yaptığımız görüşmelerle 2 bin liranın üzerinde olsun. Ama aralık ayındaki görüşmelere kadarki talep bu. Çünkü baktığınız zaman erimeye, ancak öyle rakam geliyor. Şimdi ben çıkıp 4 bin lira, 5 bin lira derim. Sallamak kolay. Makul ve mantıklı şeyleri söylemek ve netice almak lazım. Yani afaki konuşmanın hiçbir anlamı yok. Geçen ziyaretimize DİSK başkanı ve heyeti geldi. Sonra arkamızdan yaptıkları açıklamada, 'Türk-İş 2 bin liralık rakamı makul, katılıyoruz ve destek veriyoruz' dediler. Onlara da teşekkür ediyoruz" dedi.

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Türk-İş Başkanı: Asgari ücret görüşmelerinin öne alınmasını isteyeceğizTürk-İş Başkanı: Asgari ücret görüşmelerinin öne alınmasını isteyeceğizTürk-İş Başkanı: Asgari ücret görüşmelerinin öne alınmasını isteyeceğiz

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