Türk-İş Genel Başkanı Atalay: Asgari ücret 2 bin lira olsun

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- TÜRK-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Türkiye'de 6 milyon asgari ücretli çalışan bulunduğunu ve 6 milyon emeklinin de asgari ücret civarında veya altında ücret aldığını söyleyerek, "Buradan imkanı olan patronlara, işverenlere sesleniyorum. Üç kuruştan kaçınmayın. Asgari ücretliyi 2 bin liraya çekin. Sizin, ailenizin, çoluk çocuğunuzun çıkarına, iş yerinin bereketine verin" dedi.

Türk-İş Konfederasyonu ve Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) işbirliğiyle 19'uncu Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler Kongresi, Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde düzenlendi. Kongreye, Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, AK Parti milletvekilleri Polat Türkmen, Ahmet Çolakoğlu, Hamdi Uçar, CHP Zonguldak milletvekilleri Ünal Demirtaş, Deniz Yavuzyılmaz, Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, belediye başkanları, sendika ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Kongrede konuşan Türk İş Başkanı Ergün Atalay, Zonguldak bölgesinin ülke sanayi için çok önemli olduğunu söyledi. Türkiye Taşkömürü Kurumu'na alınması planlanan 1500 işçinin bir an önce alınması gerektiğini ifade eden Atalay, "Çünkü madenlerde zor şartlar altında yaşamaya, çalışmaya devam ediyorlar. 1500 işçiyi ailesiyle vurduğu zaman 5 bin kişi civarında. Bu bölgenin ihtiyacı var. Zaman zaman bunu da söylüyorum. Bu bölge zor bir bölge. Coğrafyası zor bir bölge. Herkes üzerine düşeni yapması gerekiyor bu bölge ile ilgili" dedi.

ASGARİ ÜCRET ÖNERİSİ

Atalay, Türkiye'nin 3 aydır sıkıntılı bir süreçten geçtiğini ifade etti. Ülkede 6 milyon asgari ücretli çalışan bulunduğunu ve 6 milyon emeklinin de asgari ücret civarında veya altında ücret aldığını belirten Atalay, şunları söyledi:

"Asgari ücret görüşmeleri Aralık ayında başlayacak. Asgari ücretlinin muhatabının büyük bölümü özel sektör. Aralık ayı başlamadan imkanı olanlar 2 bin lira yapalım. Paylaşmak berekettir, mutluluktur, tebessümdür. Bir kez daha sesleniyorum imkanı olan patronlara, işverenlere; 3 kuruştan kaçınmayın, asgari ücretliyi 2 bin liraya çekin. Sizin, ailenizin, çoluk çocuğunuzun çıkarına, iş yerinin bereketine verin. Bundan kaçmamak lazım. Kamuda asgari ücretli çalışan sayısı yüzde 1 ama yüzde 99'u özel sektörde."

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun Aralık ayında toplanacağını, toplantıdan toplumu tebessüm ettirecek bir rakamın çıkmasını umduklarına anlatan Atalay, "Özellikle Yüksek Hakem Kurulu var taşeronlardaki arkadaşlarımıza ilk 6 ay 4, ikinci 6 ay 4, üçüncü 6 ay 4, dördüncü 6 ay 4. Enflasyonun 25'in olduğu bir yerde 4,4 uymuyor. Yeni bir düzenlemeye yapması gerekiyor. Ülkeyi yönetenler diyor ki 'İşçileri enflasyona ezdirmiyoruz' ama bu Yüksek Hakem Kurulu ezmenin ötesinde işçi falan kalmıyor ortada" dedi.

DEMİRCİ İŞÇİ TALEBİNİ YİNELEDİ

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Ahmet Demirci de TTK'ya 1500 işçi alımı için çalışmaların sürdüğünü, Zonguldak ve bölge halkının bu işçi alım kararının bir an önce uygulamaya konulmasını beklediğini söyledi.

Konuşmaların ardından BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı tarafından Türk İş Başkanı Ergün Atalay'a Devrek bastonu hediye edildi.

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