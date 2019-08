Türk-İş Genel Başkanı Atalay: Dayanma gücümüz kalmadı

Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA) - TÜRKİYE İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Genel Başkanı Ergün Atalay, kamu işçisinin zam pazarlığına ilişkin, "Dayanma gücümüz kalmadı. Umut ediyoruz, cuma gününe kadar bu sözleşmeyi masabaşında bitirelim. Masabaşında bitmiyorsa kanunun bize verdiği yetkiyle işçinin yapacağı her türlü etkinliğe öncü olmak zorundayız" dedi.

Türk-İş Genel Başkanı Atalay, '2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi' protokolü çerçevesinde, hükumet ile Türk-İş arasındaki görüşmelere ilişkin basın toplantısı düzenledi. Atalay, dün gece Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile beraberindeki heyetle 3'üncü kez görüştüklerini söyledi. Bu görüşmeden de taleplerine karşılık bulamadıkları belirten Atalay, "170 bini Türk-İş, 32 bin civarında da bizim dışımızdaki sendikaların sözleşmesi var. Bugüne kadar arzumuz masabaşında arkadaşlarımızın haklı taleplerini çözmek. Şu anda bununla ilgili verdikleri zam, bundan 2 sene evvel aldığımız zammı dahi karşılamıyor" diye konuştu.

'DAYANMA GÜCÜMÜZ KALMADI'

Atalay, son yapılan zamlar nedenliyle kendilerinin de alım gücünün düştüğünü belirterek, "Dayanma gücümüz kalmadı. Biz afaki bir rakam istemiyoruz. Arkadaşlarımız asfalt döküyor, arkadaşlarımız direklerin tepesinde, arkadaşlarımız madende. Memurların sözleşmesi var. Onlar da bizim bir parçamız. Refahta hep beraber birleşelim. Onlar da arzu ettikleri zammı alsınlar. Ama bizim çalışma koşullarımız o kadar zor ki her gün 5 arkadaşımız iş kazasında can veriyor" dedi.

'İŞÇİLERİN YAPTIĞI HER ETKİNLİĞE ÖNCÜLÜK ETMEK ZORUNDAYIZ'

İşçilerin taleplerinin bayramdan önce yerine getirilmesi gerektiğini belirten Atalay, "Bu arkadaşlarımız bayramlarını huzurlu bir şekilde geçirsinler. Dün biz talebimizi bakan hanıma söyledik. Umut ediyoruz, cuma gününe kadar bu sözleşmeyi masabaşında bitirelim. Masabaşında bitmiyorsa kanunun bize verdiği yetkiyle grev, işçinin yapacağı her türlü etkinliğe biz öncü olmak zorundayız. Sayın Cumhurbaşkanı'na ve ülkeyi yönetenlere bir kez daha sesleniyorum. Bizim vaktimiz doldu. Bir an evvel arkadaşlarımızın taleplerini lütfen yerine getirin" diye konuştu.

