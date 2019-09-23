Türk iş ve inşaat makinelerine Çin'de büyük ilgi

İSTANBUL(AA) - Türkiye İş Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Birliği (İMDER) önderliğinde, Çin'de gerçekleştirilen 15. BICES Pekin Uluslararası İş, İnşaat ve Madencilik Makineleri Fuarı'na katılan Türk iş ve inşaat makineleri sektörünün temsilcileri, iş birliği fırsatlarıyla döndü.

İMDER'den yapılan açıklamaya göre, 2 yılda bir gerçekleştirilen ve bu yıl 15'incisi düzenlenen BICES Pekin Uluslararası İş, İnşaat ve Madencilik Makineleri Fuarı, 4-7 Eylül'de Pekin Yeni Uluslararası Fuar Merkezi'nde gerçekleştirildi.

31 ülkeden yaklaşık bin 300 katılımcı ve 76 ülkeden 151 binden fazla ziyaretçiyi ağırlayan fuar, İMDER'in kardeş kuruluşu Çin İş Makinaları Derneği (CCMA) ile devlet kurumları tarafından düzenlendi.

Dünyanın en büyük iş ve istif makinesi pazarı olan Çin'in, en büyük yerel iş makineleri fuarı olan BICES'te iş, inşaat ve madencilik makineleri sergilendi.

- "Çin, Türk iş makinelerinin rotasını çevirdiği en önemli pazarlardan biri"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İMDER Yönetim Kurulu Başkanı Merih Özgen, fuarın oldukça başarılı geçtiğini belirterek, şunları kaydetti: