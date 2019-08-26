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Türk-İş: Yoksulluk sınırı 6 bin 705 liraya geriledi

FİNANS HABERLERİ  | 26.08.2019 11:34 | Son Güncelleme

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) "açlık ve yoksulluk sınırı" araştırma sonuçlarına göre, Ağustos ayında yoksulluk sınırı 6 bin 705 liraya, açlık sınırı 2 bin 58 liraya geriledi.

Türk-İş: Yoksulluk sınırı 6 bin 705 liraya geriledi

İstanbul, 26 Ağustos (DHA) - Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) "açlık ve yoksulluk sınırı" araştırma sonuçlarına göre, Ağustos ayında yoksulluk sınırı 6 bin 705 liraya, açlık sınırı 2 bin 58 liraya geriledi.
Türk-İş verilerine göre, dört kişilik ailenin gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı (yoksulluk sınırı) Ağustos ayında, Temmuz'daki 6 bin 759 liradan 6 bin 705 liraya geriledi. Yoksulluk sınırında yıllık artış ise 802 lira oldu.
Aylık bazda açlık sınırı da, 2 bin 75 liradan 2 bin 58 liraya geriledi; açlık sınırındaki yıllık artış da 246 lirayı buldu.
Evli olmayan-çocuksuz bir çalışanın "yaşama maliyeti" de aylık net 2 bin 541 lira olarak hesaplandı.
Türk-İş açıklamasında, "Hanede çalışan sayısının sınırlı ve fakat ele geçen ücretin yetersiz olduğu durumlarda, elde edilen gelir birden fazla kişinin geçimini karşılayamamakta, kişi başına “insanca geçim için” yapılması gereken harcama tutarı yetersiz kalmaktadır" denildi ve "mutfak enflasyonu"ndaki değişime elişkin şu bilgiler verildi:
- Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı bir önceki aya göre yüzde 0.80 geriledi.
-Yılın ilk sekiz ayı itibariyle fiyatlardaki artış yüzde 6.06 olurken gıda enflasyonunda son on iki ay itibariyle artış oranı baz etkisiyle yüzde 13.59 olarak hesaplandı. Yıllık ortalama artış oranı ise yüzde 22.19 olarak gerçekleşti.
Türk-İş hesaplamasına temel alınan gıda ürünlerinin fiyatlarında gözlenen değişim de şöyle oldu:
- Süt, yoğurt, peynir grubunda; süt ve yoğurt fiyatında bir değişiklik belirlenmezken beyaz peynir fiyatı artış gösterdi. Hesaplamada yer almamasına rağmen Ezine peynir kilogram fiyatının 58.50 lira olduğu da dikkate alınmalıdır.
- Et, tavuk, balık, sakatat, bakliyat ürünlerinin bulunduğu grupta; kıyma ve kuşbaşı et ile sakatat ürünleri fiyatı aynı kaldı, tavuk fiyatı ise geriledi. Önümüzdeki ay yeni av mevsimi öncesi kültür balıkları fiyatı da değişmedi (Hesaplamada dikkate alınmayan Norveç somonunun kilogram fiyatı 85 lira).
- Fiyatı son aylarda gerileyen yumurta bu ay zam gördü. Bakliyat ürünlerinde (kuru fasulye, kırmızı-yeşil mercimek, nohut, barbunya vb.) fiyatlar geçen aya göre aynı kaldı, ancak kırmızı mercimek fiyatı - bazı marketlerdeki kampanya nedeniyle - ortalamada düştü.
- Hanehalkının mutfak harcamasında önemli yer kaplayan yaş sebze-meyve ortalama kilogram fiyatı bu ay 6.12 lira (geçen ay 6.63 lira) olarak hesaplandı.
- Sebze ortalama kilogram fiyatı bu ay 5.38 lira (geçen ay 5.82 lira) olarak hesaplanırken meyve ortalama kilogram fiyatı bu ay 6.92 liraya (geçtiğimiz ay 7.58 lira) geriledi.
- Hesaplamada 13 sebze ve 12 meyve olmak üzere toplam 25 ürün dikkate alındı.
- Ekmek, pirinç, un, makarna, bulgur, irmik gibi ürünlerin bulunduğu grupta; bu ay fiyatlar değişmedi.
- Son grup içinde yer alan gıda maddelerinden; tereyağı, margarin, zeytinyağı ve ayçiçeği yağı fiyatı değişmedi. (Grafik - Tablo)

Türk-İş: Yoksulluk sınırı 6 bin 705 liraya gerilediTürk-İş: Yoksulluk sınırı 6 bin 705 liraya geriledi

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