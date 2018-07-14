FİNANS

Türk "kamikaze" hedeften şaşmayacak

FİNANS HABERLERİ  | 14.07.2018 11:24 | Son Güncelleme

STM tarafından geliştirilerek güvenlik güçlerinin kullanımına sunulan Kargu'nun mühimmat etki alanı ve kapasitesi geliştirildi - Hedef tespit ve isabet oranı da artırılan Kargu, karmaşık ve birbirine benzer kalabalıklarda hedefini ayırt ederek etkisiz hale getirebilecek - Kargu, geçen hafta gerçekleştirilen testlerde, geliştirilen tüm özelliklerini sahada başarıyla sergiledi

GÖKSEL YILDIRIM - Türk savunma sanayisi tarafından geliştirilerek kısa sürede güvenlik güçlerinin kullanımına sunulan "vurucu insansız hava araçlarının" (kamikaze İHA) yetenekleri geliştiriliyor.

Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ (STM) tarafından milli ve yerli imkanlarla geliştirilen vurucu İHA'lara yönelik çalışmalar, sahadan alınan geri beslemelerle sürdürülüyor.

Güvenlik güçlerinin anlık hedef tespit, takip ve imha kabiliyetinin artırılması için Özel Kuvvetler Komutanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilen Otonom Döner Kanatlı Vurucu İHA Kargu, bu çalışmalarda önemli bir yer tutuyor.

Özellikle meskun mahalde güvenlik güçlerine katkı sağlaması planlanan Kargu ile bir binanın ya da mağaranın içine girilip tespit yapılabiliyor, tehdit unsurları etkisiz hale getirilebiliyor.

Kargu'nun aerodinamik tasarımını ve ağırlık konfigürasyonunu optimum seviyeye getiren STM, farklı operasyonel ihtiyaçlara da yanıt vermek üzere bu İHA için çeşitli tip ve özelliklerde harp başlıkları geliştirdi.

Bu geliştirmelerle yetinmeyen STM, Kargu'nun mühimmat etki alanını ve kapasitesini genişletti.

Hedef tespit ve isabet oranı da artırılan Kargu, çok daha karmaşık görevlerin üstesinden gelebilir hale dönüştürüldü. Buna göre Kargu, birbirine benzer unsurların bulunduğu kalabalıklarda dahi verilen hedefi diğerlerinden ayırt edip işaretleyerek etkisiz hale getirebilecek hassasiyete ulaştı.

Kargu, geçen hafta gerçekleştirilen testlerde, tüm bu özelliklerini sahada başarıyla sergiledi.
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- Ele geçmemek için kendini imha ediyor

Kargu, farklı operasyonel ihtiyaçlar için 1,5 kilograma kadar 3 farklı tipte patlayıcı taşıyabiliyor. Ayrıca, Kargu'ya eklenmesi planlanan zırh delici mühimmatın yerli olarak geliştirilmesi için de çalışmalar devam ediyor.

Kargu, görev iptali, eve dönüş ve kendini imha kabiliyetlerine sahip bulunuyor. Yer kontrol noktasına dönüş enerjisi kalmadığında düşmanın eline geçmemek için güvenli bir yüksekliğe tırmanıp kendini imha edebilen Kargu, hedefe dalış safhası dahil herhangi bir aşamada görevin iptaline ve eve dönüşe olanak sağlıyor.

Yurt içinde ve yurt dışında yoğun ilgi gören Kargu'nun ihracı için çeşitli dost ve müttefik ülkelerle temaslar yürütülüyor. Kargu'yu kullanan emniyet ve güvenlik gücü birimlerine önümüzdeki dönemde yenilerinin eklenmesi bekleniyor.

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