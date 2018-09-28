Türk kimya sektörü Tahran’da İranlı firmalarla buluştu

İSTANBUL (AA) - İran'la ticari ilişkilerin geliştirilmesi ve yeni ortaklıklar kurularak ihracata katkı amacıyla Tahran'da düzenlenen Tahran Kimya Sektörel Ticaret Heyeti'ne, medikal, ilaç ve plastik sektörlerinde faaliyet gösteren Türk firmaları katıldı.

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) tarafından yapılan açıklamaya göre, İran'la ticari ilişkilerin geliştirilmesi ve yeni ortaklıklar kurularak ihracata katkı oluşturulması amacıyla 23-26 Eylül'de Tahran’da düzenlenen Tahran Kimya Sektörel Ticaret Heyeti’ne, kimyanın alt sektörlerinden medikal, ilaç ve plastik sektörlerinde faaliyet gösteren Türk firmaları katıldı.

Heyet kapsamında firmalar, İran’la ihracatta istenen belgeler ve izin alım süreci ile ilgili bilgilerin yanı sıra İran pazarının genel yapısı, fiyat düzeyi ve satış kanalları hakkında yerinde ve doğru bilgi edinme imkanı buldular.

8 firmanın katıldığı organizasyonun ilk gününde, eczane ziyaretleri gerçekleştirerek fiyatlandırma ve prosedürler hakkında bilgi alan ilaç firmaları piyasadaki ürün çeşitliliğini görme fırsatı bulurken, plastik sektöründen katılan firmalar ise önemli üretici ve ithalatçılar ile görüşerek ürünlerini ve üretime ilişkin çözüm önerilerini İranlı firmalara gösterme şansı yakaladı.