Türk kirazına en büyük ilgi Rusya’dan

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 29 Ağustos (DHA) - Türkiye’nin kirazda ihracat sezonu sona ererken dış satım 76 bin ton, elde edilen gelir ise 161.7 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu sezon Türk kirazına en fazla ilgiyi Rusya gösterdi.

Uludağ İhracatçı Birliklerinden alınan bilgiye göre, sona eren 2018 kiraz ihracat sezonunda dış satım, geçen yıla göre yüzde 27 artışla 59.8 binden 76 bin tona, değer olarak ise yüzde 1.7 yükselişle 159 milyon dolardan 161.7 milyon dolara çıktı.

Rusya’ya ihracat yüzde 66.7 artışla 14.5 bin tondan 24.1 bin tona, değer açısından ise yüzde 44.3 yükselişle 21.8 milyondan 31.5 milyon dolara çıktı.

Almanya’ya dış satım ise miktar olarak 23 bin tondan 23.6 bin tona ve 83.9 milyon dolardan 84.4 milyon dolara çıktı. Almanya, giden ürün açısından ikinci sırada bulunsa da elde edilen gelir bakımından ilk sırada yer aldı.

Bu ülkeden sonra en fazla dış satım, 13.6 bin tonla Irak’a yapıldı ve 3.8 milyon dolarlık gelir sağlandı.

Kiraz ihracatında en fazla artış, yüzde 129.7 ile İngiltere’ye oldu. Bu ülkeye ihracat 473 tondan bin 86 tona çıktı.

