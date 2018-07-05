Türk kirazına Rus ve Alman ilgisi

ELİF ÖZLEM ÇELİKLER - Bu sezon iyi başlayan kiraz ihracatı, haziran sonu itibarıyla ulaştığı 61 bin tonla geçen yılın toplam dış satımını geride bırakırken, yurt dışına gönderilen kirazın yarısından fazlasını Almanya ve Rusya aldı.

AA muhabirinin Uludağ İhracatçı Birliklerinden aldığı bilgiye göre, nisan sonunda başlayan Türkiye geneli kiraz ihracatı, haziran sonu itibarıyla miktar olarak yüzde 53 artışla 39,8 bin tondan 61 bin 166 tona, değer açısından da yüzde 26 yükselişle 109,3 milyon dolardan 137,5 milyon dolara ulaştı.

Sezon sona ermemesine rağmen kiraz dış satımı, 59 bin ton olan geçen yılın toplam ihracatını bıraktı.

Türk kirazı en büyük ilgiyi Almanya ve Dünya Kupası maçlarının oynandığı Rusya'dan gördü. Toplamda 51 ülkeye gönderilen kirazın yarısından fazlasını 38 bin 574 tonla bu iki ülke aldı.

Rusya'ya dış satım miktar olarak yüzde 106 artarak 9 bin tondan 18 bin 574 tona, değer açısından da yüzde 67 yükselerek 15,3 milyon dolardan 25,6 milyon dolara çıktı.

Almanya'ya ise ihracat 14,6 bin tondan 20 bin tona ulaşarak yüzde 37, değer açısından da 55 milyon dolardan 73,3 milyon dolara yükselerek yüzde 33 artış gösterdi.