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Türk Kızılay'ından Medipol'e teşekkür plaketi

FİNANS HABERLERİ  | 05.11.2018 13:13 | Son Güncelleme

Türk Kızılayı ile Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi koordinatörlüğünde yürütülen kampanyada, Medipol çalışanlarından 2 günde 550 kişi, kök hücre bağışçısı oldu

İSTANBUL (AA) - Medipol Mega Üniversite Hastanesi'ne, "Kahramanlık Köklerinde Var" projesinden dolayı Türk Kızılay'ı tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi açıklamasına göre, hastane, binlerce kemik iliği nakli bekleyen hastanın hayatını kurtarabilmek adına "Kahramanlık Köklerinde Var" projesi ile seferberlik başlattı.

Türk Kızılayı ile Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi (TÜRKÖK) koordinatörlüğünde yürütülen kampanyada, Medipol çalışanlarından 2 günde 550 kişi, kök hücre bağışçısı oldu. Proje sonunda, Türk Kızılayı İstanbul Avrupa Bölge Kan Merkezi Bölge Müdürü Aişe İpek Akyol, tüm gönüllüler adına hastanenin Medikal Direktörü Prof. Dr. Gazi Yiğitbaşı'na teşekkür plaketi takdim etti.

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- "Kök hücre bağışı ile hastalarımıza umut olmaya devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Medipol Mega Üniversite Hastanesi Medikal Direktörü Prof. Dr. Gazi Yiğitbaşı, Medipol ailesinin bağlarını kuvvetlendirmek adına kurulan "Medipol C" Sosyal Proje Platformunun ilk etkinliği olan "Kök Hücre Bağışı" projesi ile 550 dönor adayı kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Kızılay görevlilerinin kan ünitelerini topladığı iki gün boyunca hastane içinde uzun kuyruklar oluştuğunu aktaran Yiğitbaşı, "Bu kadar kısa zamanda bu kadar çok bağış toplanması büyük bir başarıdır. Bağışçı sayımız oldukça yüksek olmasına rağmen yaş ve diğer uygunluk kriterler sebebiyle birçok kişi ise maalesef bağışçı olamadı. Kampanyaya destek veren tüm çalışanlarımıza teşekkür ederiz. Bu süreçte Türk Kızılay'ı, TÜRKÖK ve Sağlık Bakanlığı en büyük destekçilerimizden oldu. Bize layık görülen bu teşekkür plaketini tüm Medipol ailesi adına alıyorum. Bu kampanyayı grubun diğer hastanelerinde ve üniversite tarafında da hayata geçirmeyi planlıyoruz. Medipol ailesi olarak kök hücre bağışı ile hastalarımıza umut olmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
kızılay Medipol plaket

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