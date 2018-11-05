Türk Kızılay'ından Medipol'e teşekkür plaketi

Kızılay görevlilerinin kan ünitelerini topladığı iki gün boyunca hastane içinde uzun kuyruklar oluştuğunu aktaran Yiğitbaşı, "Bu kadar kısa zamanda bu kadar çok bağış toplanması büyük bir başarıdır. Bağışçı sayımız oldukça yüksek olmasına rağmen yaş ve diğer uygunluk kriterler sebebiyle birçok kişi ise maalesef bağışçı olamadı. Kampanyaya destek veren tüm çalışanlarımıza teşekkür ederiz. Bu süreçte Türk Kızılay'ı, TÜRKÖK ve Sağlık Bakanlığı en büyük destekçilerimizden oldu. Bize layık görülen bu teşekkür plaketini tüm Medipol ailesi adına alıyorum. Bu kampanyayı grubun diğer hastanelerinde ve üniversite tarafında da hayata geçirmeyi planlıyoruz. Medipol ailesi olarak kök hücre bağışı ile hastalarımıza umut olmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

