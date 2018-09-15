Türk kooperatiflerden Çin'e ihracat hamlesi

AYŞENUR SAĞLAM - Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Milli Kooperatifler Birliği koordinasyonunda Türk kooperatiflerince üretilen veya ticareti yapılan fındık, kuru incir, kuru üzüm, zeytin gibi ürünlerin Çin'e ihracatının artırılması amacıyla çalışma başlatıldı.

AA muhabirinin Ticaret Bakanlığı yetkililerinden edindiği bilgiye göre, Türkiye'de zeytin ve zeytinyağı, fındık, kuru üzüm, kuru incir, ayçiçeği gibi ürünler üreten kooperatif ve birliklerin, 712,8 milyar dolar ciroya sahip Çin Tedarik ve Pazarlama Kooperatifleri Ulusal Federasyonunun temsilcileriyle ticari bağlantı kurmalarına imkan sağlanacak.

Bu çerçevede, Türkiye Milli Kooperatifler Birliği ile Çin Tedarik ve Pazarlama Kooperatifleri Ulusal Federasyonu, 17 Eylül'de Ankara'da bir toplantı gerçekleştirecek. Toplantıda, Pekin'de sanal olarak düzenlenen kooperatif ürünleri sergisinde, Türk kooperatiflerine ait ürünlerin de yer alması konusu gündeme gelecek. Böylece Türk kooperatiflerince üretilen ve ticareti yapılan ürünlerin Çin'de daha geniş kitlelere tanıtılması mümkün olacak.