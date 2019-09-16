Türk kuru yemişinden Avustralya pazarı için tanıtım atağı

İSTANBUL(AA) - Güney yarım küredeki en büyük gıda fuarı olarak nitelendirilen Fine Food Avustralya Fuarı, başta kuru meyve ve mamulleri sektöründe faaliyet gösteren firmalar olmak üzere Türk gıda firmalarını ağırladı.

İstanbul Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinden (KUMİB) yapılan açıklamaya göre, Avustralya'nın başkenti Sidney'de, bu yıl 35'incisi düzenlenen fuarın mili katılım organizasyonu, Ticaret Bakanlığı koordinatörlüğünde, KUMİB tarafından dördüncü kez gerçekleştirildi.

Gıda sektörü için önemli bir yere sahip olan Fine Food Avustralya Fuarı'nda, gıda sektöründe faaliyet gösteren firmalar, KUMİB organizasyonu ile gerçekleşen Türkiye milli katılımı çatısı altında ürünlerini ve faaliyetlerini güney yarım küreye tanıtma fırsatına sahip oldu. Milli katılım çatısı altında fuara katılan 11 Türk firması, 4 gün boyunca Türkiye Pavilyonu'nda dünyanın önde gelen firmaları ile buluşarak yeni iş fırsatları yakaladı.

Türk gıda sektörünün kapılarını dünyaya "Türkiye: Potansiyeli Keşfet" sloganı ile açan KUMİB, dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilere ve fuar katılımcılarına misyonu doğrultusunda sektörü anlatarak Türk gıdalarının tadını keşfe davet etti.