FİNANS

"Türk lastikçileri 1 milyar dolarlık ihracata 9 ayda ulaştı"

FİNANS HABERLERİ  | 07.11.2018 13:58 | Son Güncelleme

LASİD Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Alemdar: - "Türkiye'deki lastik sektörü 2018'de gayet olumlu olarak yoluna devam ediyor. Türk lastikçileri, geçen yıla göre yüzde 24 artış sağlayarak, 1 milyar dolarlık ihracata 9 ayda ulaştı" - "Türkiye'de trafik kazaları yüksek oranda. 'Güvenlik Trafik Projesi' ile trafik kaza oranlarının düşmesi için biz de katkıda bulunmak istiyoruz"

İSTANBUL (AA) - Lastik Sanayicileri ve İthalatçıları Derneği (LASİD) Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Alemdar, Türkiye'deki lastik sektörünün 2018'de gayet olumlu olarak yoluna devam ettiğini belirterek, "Türk lastikçileri, geçen yıla göre yüzde 24 artış sağlayarak, 1 milyar dolarlık ihracata 9 ayda ulaştı." dedi.

Alemdar, LASİD'in lastik bilincinin yayılması amacıyla başlattığı "Güvenli Trafik Projesi"nin basın toplantısındaki konuşmasında, lastik sektörüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İki milyar adetlik hacmiyle dünya lastik pazarının son 5 yılda yüzde 17 büyüdüğüne dikkati çeken Alemdar, Türkiye lastik sektörünün dünyanın önde gelen oyuncularından biri olduğunu, başta Avrupa olmak üzere dünyanın pek çok ülkesine uluslararası standartta ihracat yapan Türkiye'nin hem kalite hem teknoloji hem de verimlilikte oldukça rekabetçi bir konumda olduğunu söyledi.

Alemdar, "Türkiye'deki lastik sektörü 2018'de gayet olumlu olarak yoluna devam ediyor. TÜİK'in verilerine göre, Türk lastikçileri, geçen yıla göre yüzde 24 artış sağlayarak, 1 milyar dolarlık ihracata 9 ayda ulaştı. Dolayısıyla işimiz kuvvetli ve güçlü bir yönde, ülkemizin cari açığını kapatma yolunda destek vererek ilerliyor." diye konuştu.

Türkiye pazarının, bu yıl da bir önceki yılın satış adetlerini yakalayacağını öngördüklerini dile getiren Alemdar, Türkiye'de ulaşıma yönelik yatırım ve altyapı çalışmaları devam ettiğini, bu çerçevede sektörün potansiyeline inandıklarını ifade etti.

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- "Doğru lastiğin doğru şekilde ve doğru zamanda kullanılması için çalışmalar yapıyoruz"

LASİD Yönetim Kurulu Başkanı Alemdar, dernek üyelerinin 7 bin 300 kişiye doğrudan istihdam sağladığını belirterek, LASİD'in 3 binin üzerinde iş ortağı şirketle araç sürücülerine hizmet verdiğini bildirdi.

LASİD üyelerinin yarattığı istihdamla ülke ekonomisine katkı sağladığını aktaran Alemdar, "Bizim en büyük önceliğimiz, sürücülerin trafikte güvenle yolculuk etmeleri. LASİD olarak kurulduğumuz günden bu yana güvenli lastik, doğru lastiğin doğru şekilde ve doğru zamanda kullanılması konusunda çalışmalar yapıyoruz. Eğitimler veriyor, sürücü ve bayilere yönelik bilinçlendirme kampanyaları yürütüyoruz. Kış dönemine girdiğimiz bugünlerde de, araç kullanıcılarının trafik güvenliğinde çok önemli sorumluluklara sahip olduklarını düşünüyoruz.

LASİD olarak, bu önemli konuda toplumsal bilinçlendirmenin bilimin ışığında veriler temel alınarak yapılması gerektiğine inanıyoruz. 2019 yılında yayınlanmak üzere bir akademik çalışma çağrısı yapıyoruz. Lastiğin güvenli trafikteki rolüyle ilgili gelecek akademik makaleleri bir yayında toplayıp toplumsal farkındalığı bir adım öteye taşıyacağız." şeklinde konuştu.

Alemdar, "Güvenli Trafik" başlığıyla düzenlenecek makale yarışmasının alt başlıklarının yol altyapısı, sinyalizasyon, iklim ve yol şartları, araç donanım ve lastik faktörü, insan faktörü, otomasyon ve regülasyon olacağını belirterek, makale çağrılarına yüksek lisans öğrencileri ve akademisyenlerden katılım beklediklerini ifade etti.

Türkiye'de trafik kazalarının yüksek oranda olduğuna dikkati çeken Alemdar, "Güvenlik Trafik Projesi ile trafik kaza oranlarının düşmesi için biz de katkıda bulunmak istiyoruz. Çok olumlu bir gelişme oldu; trafik tutanaklarında artık 'mevsimine uygun lastik var mı?', 'lastik derinliği, aşınması kabul edilebilir değerlerde mi?' diye bunlar kayıt altını alınıyor." dedi

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- "Lastik kaynaklı kazaların oranı yüzde 77"

İstanbul Ticaret Üniversitesi Ulaştırma Sistemleri Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı da trafik kazalarında en büyük kaza faktörünün aşırı hız olduğunu söyledi.

Güvenli sürüş için lastiğinin önemine değinen Ilıcalı, "Güvenli durma mesafesinin bağlı olduğu iki parametre var; biri hız, diğeri yol yüzeyi ile tekerlek ile arasındaki sürtünme katsayısı. Bunda da lastiğin çok önemi var. Lastiğin diş derinliği, mevsim şartlarına uygun olması, durma mesafesini etkiliyor." diye konuştu.

Ilıcalı, yaptığı çalışmada doğrudan veya dolaylı olarak lastik kaynaklı kazaların oranın yüzde 77 olduğunun ortaya çıktığını belirterek, ölümlü ve yaralanmalı kazalarda ise lastiğin payının en az yüzde 20 olduğunu kaydetti.

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- LASİD "Güvenli Trafik, Doğru Lastik" farkındalığı çalışmaları

Toplantıda edinilen bilgiye göre, derneğin "Güvenli Trafik, Doğru Lastik" farkındalığı kapsamında, LASİD, Emniyet Genel Müdürlüğü iş birliğiyle şehirlerarası trafiğin yoğun olduğu dönemlerde trafik denetleme ekiplerince sürücülere doğru zamanda doğru lastik kullanımıyla ilgili broşür dağıtıyor.

Kış lastiği kontrolü esnasında denetim ekiplerinin kullanımı için 5 bin adet lastik diş derinliği ölçüm aleti LASİD tarafından hazırlatılıp 81 ile dağıtıldı. Öte yandan LASİD, Ekim 2018'de toplam 600 öğrenciye Eskişehir Polis Eğitim Merkezi’nde lastik konusunda eğitim verdi. Dernek ayrıca toplumun özellikle "doğru zamanda, doğru lastik kullanımı" ile ilgili bilinçlendirilmesi için 2015’ten 2018’e kadar her yıl birer kamu spotu hazırlayarak TV kanallarında yayımlanması sağladı.

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Anahtar Kelimeler:
Güvenli Trafik Projesi LASİD lastik

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