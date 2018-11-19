Türk lezzetleri Çin'de tanıtıldı

GAZİANTEP (AA) - Tanıtım faaliyetleriyle ihracatını artırmayı hedefleyen Güneydoğulu hububatçılar, dünyanın en kalabalık ülkelerinden Çin’de Türk Lezzetleri Festivali düzenledi.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerinden (GAİB) yapılan açıklamaya göre, Güneydoğu Anadolu Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumları ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinin Türkiye Tanıtım Grubu (TTG) tarafından desteklenen "Makarna, Bulgur, Bakliyat ve Bitkisel Yağın Dünya Piyasalarında Tanıtımı" projesi kapsamında Çin’in Şangay kentinde Türk Lezzetleri Festivali gerçekleştirildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Sektör Kurulu Başkanı ve Güneydoğu Anadolu Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mahsum Altunkaya, Anadolu’nun bereketli topraklarında yetişen ürünlerin en iyi şekilde tanıtılması ve dünya pazarlarında etkin olarak pazarlanabilmesi için tanıtım atağına geçtiklerini ifade etti.

Türkiye'nin zorlu bir süreçten geçtiğini ve herkesin üzerine düşeni yapmak, sektörü için en iyisini başarmak zorunda olduğunu vurgulayan Altunkaya, şunları kaydetti: