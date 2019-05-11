FİNANS

"Türk limanlarında altyapı yönünden hiçbir eksik yok"

FİNANS HABERLERİ  | 11.05.2019 11:13 | Son Güncelleme

Akdeniz Kruvaziyer Birliği Başkanı Airam Diaz Pastor: - "Türk limanlarında altyapı yönünden hiçbir eksik yok. Limanlara çok iyi yatırım yapıldı ve son nesil gemileri ağırlayabilecek kapasiteye sahipler. Türkiye diğer yönlerden de kendini geliştirmeye devam ediyor, çok büyük sayılarda turisti ağırlayabilir" - "Son derece profesyonel ve düzgün çalışıyoruz. Bu sebeple kruvaziyer turizminin Doğu Akdeniz'e döneceğinden oldukça eminim, dönmeye de başladı bile"

FERDİ UZUN - Akdeniz Kruvaziyer Birliği (MedCruise) Başkanı Airam Diaz Pastor, "Türk limanlarında altyapı yönünden hiçbir eksik yok. Limanlara çok iyi yatırım yapıldı ve son nesil gemileri ağırlayabilecek kapasiteye sahipler. Türkiye diğer yönlerden de kendini geliştirmeye devam ediyor, çok büyük sayılarda turisti ağırlayabilir." dedi.

Pastor, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Akdeniz'de kruvaziyer turizminin gelişmesi için harika bir iş çıkardıklarını, bütün üyelerinin çok çalıştığını, tesislerini geliştirdiklerini, sadece altyapıda değil diğer bütün alanlarda da ilerlediklerini söyledi.

Kruvaziyer endüstrisinde bir patlama yaşandığını vurgulayan Pastor, tersanelerde 124 yeni geminin yapıldığını, bu gemiler suya indirildiğinde Akdeniz kruvaziyer sektörüne büyük fırsatlar sunacağını ifade etti.

"Şu an yaptığımız elimizi kaldırıp 'Biz de buradayız, hazırız.' demek" ifadelerini kullanan Pastor, "Uzun süredir hazırız, şu an Karadeniz, Türkiye, Kuzey Afrika gibi bölgelerde gördüğümüz gelişmeler beklentilerimizi yükseltiyor." dedi.

Akdeniz bölgesindeki olumsuzlukların dünyanın her yerinde olduğunu anımsatan Pastor, şöyle devam etti:

" Dünyanın her yerinde bir şeyler oluyor. Akdeniz, seferlerin yüzde 17,3’üne sahip olarak, dünyadaki 2. büyük bölge. Yani yıllardır Karayipler'in hemen ardındaki yerimiz sağlam, bu şekilde de kalmaya devam edecek. Tüm dünyada jeopolitik sorunlar gerçekleşmekte. Ama şuna inanıyorum ki son derece profesyonel ve düzgün çalışıyoruz. Bu sebeple kruvaziyer turizminin Doğu Akdeniz’e döneceğinden oldukça eminim, dönmeye de başladı bile. Limanlar ve diğer üyelerimizin iyi şekilde çalışacağına güvenim de tam."

- "Karadeniz sahilleri iyi strateji"

Türkiye'nin Karadeniz sahil hattında yeni limanlarını kruvaziyer turizmine açma fikrinin çok yerinde bir düşünce olduğunu vurgulayan Pastor, "Şu anda dünya genelinde 400’den fazla kruvaziyer gemi ile operasyon yürütüyoruz. Tersanelerden çıkmayı bekleyen 124 gemiyi buna eklediğimizde yeni noktalar için ne ölçüde fırsatlara imkan tanıdığını görebilirsiniz. Dünya çok büyük ama bizim sektörümüzde küçük bir yer haline geliyor. Yeni limanlar, yeni duraklar, yeni pazarlar açmanın iyi bir fikir olduğunu, iyi bir strateji olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda hem Türkiye hem de Akdeniz için iyi bir fırsat olduğunu eklemek isterim." diye konuştu.

İstanbul Limanı'nın Türkiye için çok önemli olduğuna dikkati çeken Pastor, Türk limanlarını iki kısma ayırdıklarını burada İstanbul'un Karadeniz ve Doğu Akdeniz olmak üzere iki rolü de üstlendiğini, her iki bölgede de limanların harika bir iş çıkardığını dile getirdi.

- "Türk limanları nasıl çalışacaklarını çok iyi biliyor"

Bazı firmaların İstanbul’a merkez liman operasyonlarıyla tekrar gelmeye başlayacaklarını duyurduğunun altını çizen Pastor, "Norwegian Cruise Line gibi. Şirketin CEO'su Frank Del Rio İstanbul’a seferler başlatacaklarını duyurdu. Bu gibi duyurular Türk limanlarına belli bir iş hacminin döneceğini garanti ediyor. Limanların altyapısını, pazar hakkında tecrübelerini göz önüne aldığımızda Türk limanları, turist çeken yerleri ve bu sektörde nasıl çalışacaklarını çok iyi biliyor. Eminim ki daha da gelişecekler, geçmişte de kendilerini geliştiriyorlardı ve harika iş çıkaracaklar." diye konuştu.

Türk limanlarının iyi iş çıkardığına değinen Pastor, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türk limanlarında altyapı yönünden hiçbir eksik yok. Limanlara çok iyi yatırım yapıldı ve son nesil gemileri ağırlayabilecek kapasiteye sahipler. Türkiye diğer yönlerden de kendini geliştirmeye devam ediyor, çok büyük sayılarda turisti ağırlayabilir. Eğer Türkiye hükümetinin bu ağa yeni limanlar ve noktalar ekleme gibi bir planı varsa bunun için harika bir zaman olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok fazla yeni geminin pazara girdiği bir altın çağı yaşıyoruz. Bu yolda devam ederek, belediyeler, kanun koyucular ile beraber çalışarak devam edildiğinde, tıpkı geçmişte olduğu gibi, pazar Türkiye’ye dönecektir."

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Anahtar Kelimeler:
akdeniz altyapı kruvaziyer liman turizm

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