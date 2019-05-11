FERDİ UZUN - Akdeniz Kruvaziyer Birliği (MedCruise) Başkanı Airam Diaz Pastor, "Türk limanlarında altyapı yönünden hiçbir eksik yok. Limanlara çok iyi yatırım yapıldı ve son nesil gemileri ağırlayabilecek kapasiteye sahipler. Türkiye diğer yönlerden de kendini geliştirmeye devam ediyor, çok büyük sayılarda turisti ağırlayabilir." dedi. Pastor, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Akdeniz'de kruvaziyer turizminin gelişmesi için harika bir iş çıkardıklarını, bütün üyelerinin çok çalıştığını, tesislerini geliştirdiklerini, sadece altyapıda değil diğer bütün alanlarda da ilerlediklerini söyledi. Kruvaziyer endüstrisinde bir patlama yaşandığını vurgulayan Pastor, tersanelerde 124 yeni geminin yapıldığını, bu gemiler suya indirildiğinde Akdeniz kruvaziyer sektörüne büyük fırsatlar sunacağını ifade etti. "Şu an yaptığımız elimizi kaldırıp 'Biz de buradayız, hazırız.' demek" ifadelerini kullanan Pastor, "Uzun süredir hazırız, şu an Karadeniz, Türkiye, Kuzey Afrika gibi bölgelerde gördüğümüz gelişmeler beklentilerimizi yükseltiyor." dedi. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Ahmet Kural’a yüklenenler Kaan’a karşı neden sessiz KRİPTOPARA 'Yerel Yönetimde Yeni Dinamikler Raporu' Mersin'de açıklandı

Akdeniz bölgesindeki olumsuzlukların dünyanın her yerinde olduğunu anımsatan Pastor, şöyle devam etti: " Dünyanın her yerinde bir şeyler oluyor. Akdeniz, seferlerin yüzde 17,3’üne sahip olarak, dünyadaki 2. büyük bölge. Yani yıllardır Karayipler'in hemen ardındaki yerimiz sağlam, bu şekilde de kalmaya devam edecek. Tüm dünyada jeopolitik sorunlar gerçekleşmekte. Ama şuna inanıyorum ki son derece profesyonel ve düzgün çalışıyoruz. Bu sebeple kruvaziyer turizminin Doğu Akdeniz’e döneceğinden oldukça eminim, dönmeye de başladı bile. Limanlar ve diğer üyelerimizin iyi şekilde çalışacağına güvenim de tam." - "Karadeniz sahilleri iyi strateji" Türkiye'nin Karadeniz sahil hattında yeni limanlarını kruvaziyer turizmine açma fikrinin çok yerinde bir düşünce olduğunu vurgulayan Pastor, "Şu anda dünya genelinde 400’den fazla kruvaziyer gemi ile operasyon yürütüyoruz. Tersanelerden çıkmayı bekleyen 124 gemiyi buna eklediğimizde yeni noktalar için ne ölçüde fırsatlara imkan tanıdığını görebilirsiniz. Dünya çok büyük ama bizim sektörümüzde küçük bir yer haline geliyor. Yeni limanlar, yeni duraklar, yeni pazarlar açmanın iyi bir fikir olduğunu, iyi bir strateji olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda hem Türkiye hem de Akdeniz için iyi bir fırsat olduğunu eklemek isterim." diye konuştu.